Ehliyet almak isteyen binlerce sürücü adayı ehliyet sınavı ne zaman yapılacak diye merak ediyor? Malatya’da da her yıl yüzlerce kişi ehliyet alıyor. MEB’in resmi internet sayfasında yayınladığı 2018 ehliyet sınav tarihleri ise şöyle:

2018 YILINDA YAPILAN VE YAPILACAK MTSKS SINAV TARİHLERİ?

2018/MTSKS-1 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 10 ŞUBAT 2018

2018/MTSKS-2 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 21 NİSAN 2018

2018/MTSKS-3 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 04 AĞUSTOS 2018

2018/MTSKS-4 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 20 EKİM 2018

2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018

2018 EHLİYET SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

-“M”, “A1” ve “B1” sınıfı sertifikalar için 16 (on altı) yaşını bitirmiş olmak.

-“A2”, “B”, “BE”, C1”, C1E”, “F” ve “G” sınıfı sertifikalar için 18 (on sekiz) yaşını bitirmiş olmak.

-“A” sınıfı sertifikalar için 20 (gücü 15 kilovatı aşan üç tekerlekli motosikletler için 21) yaşını bitirmiş olmak.

-“C”, “CE”,“D1” ve “D1E” sınıfı sertifikalar için 21( yirmi bir) yaşını bitirmiş olmak.

-“D”, “DE” sınıfı sertifikalar için 24 (yirmi dört) yaşını bitirmiş olmak.

-Bütün sertifika sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

-Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen “sürücü olur” sağlık raporu almış olmak.

-Sabıka kaydının olmadığına dair” dilekçeyi Özel MTSK müdürlüğüne vermek.

-Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.

-Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını Özel MTSK müdürlüğüne teslim etmek.

-Nüfus cüzdanı fotokopisini Özel MTSK Müdürlüğüne teslim etmek.

-Sahip olduğu sürücü belgesi dışında sertifika alacaklar için mevcut sürücü belgesinin fotokopisi.

-18 yaşını doldurmamış kursiyerler için veli/vasi muvafakatnamesi.

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİNİN YATIRILMA TARİHLERİ?

2018/MTSKS-1= 4 Ocak, 19 Ocak 2018 arası

2018/MTSKS-2=23 Şubat,28 Mart 2018 arası

2018/MTSKS-3=11 Mayıs,12 Temmuz 2018 arası

2018/MTSKS-4= 17 Ağustos, 27 Eylül 2018 arası

2018/MTSKS-5= 13 Kasım,29 Kasım 2018 arası

2018 EHLİYET SINAVI ÜCRETLERİ NE KADAR?

Adaylar, 2018 yılında her sınav dönemi için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 75.00 (yetmiş beş) TL MTSKS ücretini anlaşmalı bankalardan birine “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığı ile kendi T.C kimlik numarasına göre MTSKS takviminde belirtilen sınav ücreti yatırma süresi içerisinde sınavın adıyla yatıracaklar.

Adaylar ayrıca, banka dekont/ATM işlem fişini MTSKS uygulama takviminde belirtilen başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecek. T.C. kimlik numarası yanlış ise sorumluluk adaylarda olacak.

2018 EHLİYET SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANMA TARİHİ?

MEB tarafından belirlenen takvime göre sınav sonuçları açıklanma tarihleri şu şekilde:

2018/MTSKS-1 = 22 Şubat 2018 Perşembe

2018/MTSKS-2 = 3 Mayıs 2018 Perşembe

2018/MTSKS-3= 16 Ağustos 2018 Perşembe

2018/MTSKS-4= 1 Kasım 2018 Perşembe

2018/MTSKS-5= 3 Ocak 2019 Perşembe

EHLİYET SINAVINDAN GEÇMEK İÇİN EN AZ KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Adayların ehliyet sınavında, sorulara verdikleri doğru cevap sayıları tespit edilir, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Tespit edilen doğru cevap sayıları üzerinden 100 puandan hesaplama yapılır. 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan kursiyer başarılı sayılır. Merkezî sistem sınavında her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Teorik derslerin tamamı için bir sınav yapılarak tek notla 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda 70 ve üzeri puan alan kursiyerler başarılı sayılır. busabahmalatya.com