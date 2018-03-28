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DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ VE TARİHÇESİ

Her yıl 27 Mart ‘Dünya Tiyatrolar Günü’ olarak kutlanıyor. Bugün ‘Tiyatro Bayramı’ olarak da biliniyor. Malatya’da ise bu gün adına bazı programlar gerçekleştirilecek.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ VE TARİHÇESİ

Her yıl 27 Mart ‘Dünya Tiyatrolar Günü’ olarak kutlanıyor. Bugün ‘Tiyatro Bayramı’ olarak da biliniyor. Malatya’da ise bu gün adına bazı programlar gerçekleştirilecek.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:56
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ VE TARİHÇESİ

Tiyatronun ilk nerede ve nasıl oluştuğu ise kesin olarak bilinmiyor.Ülkemizde de tiyatro algısı eskilere dayanıp, orta oyunu ile onun gölge oyunu biçiminden başlar. Gölge oyunu arkadan ışıklandırılan beyaz bir perde üzerine belli tipteki kuklaların hareket ettirilmesi ve konuşturulması ile yansıyan Karagöz oyunlarıdır. Orta oyunu bugün tiyatro dediğimiz ürünün o günkü karşılığıdır.

Basılı ilk tiyatro eserimiz İbrahim Şinasi’nin 1859'da yazıp 1860 yılında Tercüman-ı Ahval'de tefrika ettiği Şair Evlenmesi'dir.

KARMA KARIŞIK TİYATRO OYUNU

Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi bünyesinde de dün birinci gösterimi gerçekleştirilen ve bugün de ikinci gösterimi gerçekleştirilecek olan ‘Karma Karışık’adlı tiyatro oyunu yapılacak. Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde bu akşam saat 19.00’da olacak.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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27 Mart ‘Dünya Tiyatrolar GünüTiyatro BayramıMalatya
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