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DOWN SENDROMLULAR ÇİNİ ÖĞRENİYOR

Sanat Sokağı ile Sanat Merkezi, engellilerin de vazgeçilmezi oldu. Sanat Merkezi’ndeki kurslara çeşitli engel gruplarındaki vatandaşlar da katılarak kendilerini geliştiriyorlar.Tüm engellilerin kolaylıkla yararlanabildiği merkezde; down sendromlular Çini Atölyesinde kurs görmeye başladı.

DOWN SENDROMLULAR ÇİNİ ÖĞRENİYOR

Sanat Sokağı ile Sanat Merkezi, engellilerin de vazgeçilmezi oldu. Sanat Merkezi’ndeki kurslara çeşitli engel gruplarındaki vatandaşlar da katılarak kendilerini geliştiriyorlar.Tüm engellilerin kolaylıkla yararlanabildiği merkezde; down sendromlular Çini Atölyesinde kurs görmeye başladı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 11:12
DOWN SENDROMLULAR ÇİNİ ÖĞRENİYOR

Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Sanat Merkezi, fiziki yapısının engellilere uygunluğuyla da dikkat çekiyor. Tüm engellilerin kolaylıkla yararlanabildiği merkezde; down sendromlular Çini Atölyesinde kurs görmeye başladı. Down Sendromlular Derneği tarafından yapılan organizasyonla 4 down sendromlu genç, Çini Sanatıyla tanıştı. Çini tabaklarına süsleme yapan gençler, yeni bir sanatla tanışmanın heyecanını yaşadılar. Gençlerin, Çini Kursuna devam edecekleri öğrenildi.

Sanat Merkezi’nin üst ve alt katlarındaki atölyelere de asansörle ulaşılabiliyor. Böylelikle ortopedik engelliler dâhil olmak üzere tüm engel gruplarındaki vatandaşlar, Sanat Merkezi’ndeki 30’u aşkın atölyede etkinliklere katılabiliyorlar.busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

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