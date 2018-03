DOĞAL TAŞLAR BU FUARDA SERGİLENECEK

İzmir’den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olan MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, kapılarını 24. kez ziyaretçilerine açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 28-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek fuar, doğal taş sektörünün kalbinin attığı bir platform olacak. Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213’den 220’ye, yerli firma sayısı 896’dan 923’e çıktı. 23. MARBLE’de bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü’nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü’nün arka bölümü ise ‘Uluslararası Katılım Alanı’ olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü’nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.



33 ÜLKEDEN 220 YABANCI KATILIMCI

Fuarda Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Ukrayna, Vietnam ile Yunanistan’la birlikte 33 ülkeden 220 yabancı katılımcı yer alacak. Geçtiğimiz yıl bu sayı 31’di. Ayrıca Aydın, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’dan 923 katılımcı fuarda yerini alacak.

ÇEŞİTLİ TAŞLAR SERGİLENECEK

Türkiye’de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE’da yer alacak. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitlerinden olan süpren, Elazığ vişne, Akşehir siyah, Manyas beyaz, Bilecik bej, kaplan postu, Denizli traverten, Ege bordo, Milas leylak, Gemlik diyabaz ve Afyon şekeri gibi çeşitler MARBLE’da sergilenecek. Ayrıca yeşil, beyaz, turuncu başta olmak üzere pek çok değişik renk ve desende oniks tarzı mermer de fuarda yer alacak. Malatya’nın da taşları sergilenecek. (İHA)