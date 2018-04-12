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DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEYEN SAHNE!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizi , Ertuğrul’un Köpek’in otağına sızdığı ve Günalp’le karşılaştığı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEYEN SAHNE!

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Diriliş Ertuğrul, yayınlanan her bölümüyle ayrı bir aksiyona sahne olmaya devam ediyor. Reyting rekortmeni dizi , Ertuğrul’un Köpek’in otağına sızdığı ve Günalp’le karşılaştığı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

12 Nisan 2018 Perşembe 14:11
DİRİLİŞ ERTUĞRUL’DA SEYİRCİYİ EKRANA KİLİTLEYEN SAHNE!

Yapımcılığını ve Senaristliğini Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği, yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı dizinin yayınlanan son bölümünde, Sivas Emiri Hüsameddin, Ertuğrul Bey ile planladıkları oyunun bir parçası olarak, Kamyeri’nin yüzüğünü ve börkünü alıp Köpek’in yanına gitti. Köpek’e Kamyeri’yi öldürdüğünü söyleyip onun tarafında olduğunu ifade eden Emir Hüsameddin, Köpek’in güvenini kazanarak onu Sivas’ta konaklaması için ikna etti. Ardından, Ertuğrul, Turgut ve Sungur, Selçuklu üniforması giyerek Köpek’in otağının bulunduğu yere gitti. Yanına iki asker alarak ulak kılığına giren Ertuğrul, Köpek’in otağına girmeyi başarsa da beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. Otakta Köpek’in olmadığını fark eden Ertuğrul, Günalp’i karşısında görünce şok oldu.

Ertuğrul’la Günalp arasında neler yaşanacak? Aydoğmuş’la karşı karşıya kalan Sultan Gıyaseddin’in akıbeti ne olacak? Saadettin Köpek’in bundan sonraki hamlesi ne olacak? Hafsa sağ salim balasını kucağına alabilecek mi? Marya’nın Köpek’e muhbirlik yaptığını gözleriyle gören Ares, bundan sonra ne yapacak? Oba baskınında yaralanan Abdurrahman Alp’in durumu ne olacak?

İHA

Anahtar Kelimeler:
Diriliş ErtuğrulDiriliş Ertuğrulda Yeni Bölümde Neler OlacakMehmet BozdağMetin Günay
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