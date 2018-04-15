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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

15 Nisan 2018 Pazar 15:00
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

TRT 1'in her bölümü farklı bir olaya sahne olan dizisi Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümü adeta herkesi şaşırtan Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü ise büyük merak konusu oldu. Peki Diriliş'te önümüzdeki hafta neler olacak? "Bu tahtta tek bir adalet vardır. Oda benim kanlı adaletim" diyen Emir Sadettin Köpeğin Ertuğrul Bey'e işkence yapması izleyenleri şoke etti.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK TAHMİNLER?

Aydoğmuş ve askerleri Sultan'ı öldürmek için çadıra girdi. Fakat Alpler kesinlikle Sultan'ın ölmesine müsade etmeyecekler.

Yeni bölümün kilit adamı ise Günalp Kılıçarslan. Daha Sivas'a varmadan önce aklından hala Ertuğrul'un mu yoksa Sadettin Köpek mi yalan söylüyor soruları geçiyordu.

Emir Sadettin Köpek tarihte nasıl can vermiştir! İşte ölümü sebebi...

Ertuğrul Bey kılıçsız bir şekilde Günalp ve Sadettin Köpeğin eline düştü. Onu şuan için kurtaracak tek kişi Günalp'tir. Ancak Ertuğrul'a yardım etmeden önce Sadettin'in yaptığı kötülüklerin en az birisini görmesi lazım.

Kayı obasına baskın verdirip Sultan'ı öldürmeye çalışmasını öğrenebilir. Ertuğrul yakalansa bile Hüsameddin Karaca safını belli etmemeye dikkat edecektir.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 115.BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Hülya Darcan ve Esra Bilgiç paylaştığı sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 115.bölümü 18 Nisan perşembe günü TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Aksiyon sahnelerinin yoğunluğu sebebiyle Diriliş Ertuğrul 115.bölüm fragmanı gecikmeli olarak yayınlandı. Son bölümde Sadettin Köpeği bıçaklamaya çalışan Aslıhan Hatun'un ölümüne şahit olduk. Ertuğrul Bey'in uç beyliği elinden alınınca Alpler ile birlikte kaleyi terk etmişti. Maria, Aydoğmuş tarafından salıverilmiş ve Köpeğin hizmetine girmişti.

Yeni bölümde Sadettin Köpek Samsat seferine çıkmadan yine ortalığı karıştırıyor. Aslıhan Hatun kendisini öldürmek istemesi onu derinden yaraladı. Çünkü bir zamanlar onu seviyordu.

Aslıhan'un bu hamlesini iyi kullanarak Günalp'e bunu Ertuğrul Bey'in yaptırdığını söylemişti. Şimdi ise emrindeki tüm adamları Ertuğrul'u bulmak için kullanacak ve obayı darmadağın edecek.

Sadettin Köpek Sultan olmak için kendine itaat etmeyen emirleri ve obadakileri öldürecek.

Ertuğrul Bey son anda yetişecek fırlattığı ok Sadettin Köpeği yaralayacak. Sonrası Sadettin Köpek yararlı olarak oradan kaçacaktır. Fakat Köpeğin sonu yakın.

"Bu zalimle mazlumun hak ile batılın ihanet ile sadakatin savaşıdır. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" diyen Ertuğrul Bey beklenen savaşı başlattı.
Kaynak : Haber 7

Son Güncelleme: 15.04.2018 15:11
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