Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
103747
ALTIN
174.772
DOLAR
4.1534
STERLİN
5.6544
EURO
4.9856

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da yeni dönüm başlıyor. Yapımcı ekipten gelen resmi açıklamanın ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm ile Baycu Noyan (Barış Bağcı) geri dönüyor. Bu gelişmelerin ardından ‘Baycu Noyan kimdir’ sorusunun yanıtı dizinin başlaması ile en çok araştırılan konuların başında yer alacak. Peki Diriliş Ertuğrul 116. Son bölümde neler yaşanacak? Baycu Noyan’ın intikam planı nedir?

Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul’da yeni dönüm başlıyor. Yapımcı ekipten gelen resmi açıklamanın ardından gelecek bölümde neler yaşanacağı büyük merak konusu olmuştu. Diriliş Ertuğrul 116. son bölüm ile Baycu Noyan (Barış Bağcı) geri dönüyor. Bu gelişmelerin ardından ‘Baycu Noyan kimdir’ sorusunun yanıtı dizinin başlaması ile en çok araştırılan konuların başında yer alacak. Peki Diriliş Ertuğrul 116. Son bölümde neler yaşanacak? Baycu Noyan’ın intikam planı nedir?

02 Mayıs 2018 Çarşamba 14:51
Diriliş Ertuğrul'da şok gelişme!

Ertuğrul Beyin en büyük düşmanı Baycu Noyan, ordusu ile birlikte geri dönüyor. Uzun bir süredir diziye geri döneceği konuşulan Baycu Noyan (Barış Yağcı) yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. `Baycu Noyan kimdir` sorusunun cevabı merak konusu oldu. Diriliş Ertuğrul 116. Son bölüm büyük heyecana sahne olacak. Ertuğrul eski düşmanları Günalp ve Ares ile birlikte gücüne güç kattı. İşte Diriliş Ertuğrul 116. Bölümünde yaşanacak gelişmeler…

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul`da yeni dönem resmen başladı. Bu bölümde dizi yepyeni bir dekor ve konsept ile izleyici ile bulaşacak.

EFSANE İSİM GERİ DÖNÜYOR

Bir döneme başarılı oyunculuğu ile damgasını vuran Baycu Noyan geri döndü... Diriliş Ertuğrul`un 59. Bölümünde Ertuğrul Bey tarafından birçok kılıç darbesi ile yere serilen Noyan, uzun bir sürenin ardından 116. bölüm ile diziye geri dönecek.

Moğol ordusunun başında bulunan Noyan, tüm gücünü toplayarak Ertuğrul Beyin karşısına çıkmayı planlıyor. Tekfur Kritos`un yanında casus olarak Ertuğrul`a bilgi sızdıran Ares, `Ögeday Anadolu`nun fethi için hazırlıklarını tamamladı. Noyan adında bir komutanı ordunun başına koydu`` dedi.

GÜNDOĞDU`DA GERİ DÖNÜYOR!

Baycu Noyan`ın yanı sıra Mehmetçik Kut-ül Amare dizisinden ayrılan Kaan Taşaner`in (Gündoğdu) diziye geri dönmesi bekleniyor. Geçtiğimiz bölümlerde bilindiği gibi bu konu hakkında birçok kez konuşulmuş ve gündeme getirilmişti.

  

OSMAN GAZİ GELİYOR!

Diriliş Ertuğrul`un 116. yeni bölümünde Halime Hatun, oğlu Osman`ı dünyaya getiriyor

Bizsans ve Moğollar Türklere karşı büyük birlik oluştururlar. Ahmet, bu bilgileri öğrenir ve Ertuğrul Beye detayları anlatır.

Anahtar Kelimeler:
Diriliş ErtuğrulBaycu NoyanDiriliş Ertuğrul 116. Son Bölümde Neler Yaşanacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Ah Kudüs’ Temalı Fotoğraf Sergisi
‘Ah Kudüs’ Temalı Fotoğraf Sergisi
Engelsiz Yaşamın Kitabı
Engelsiz Yaşamın Kitabı
Keloğlan Keleşoğlan Sahnelendi
Keloğlan Keleşoğlan Sahnelendi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim