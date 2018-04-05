DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 113. bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk ve Cemal Hünal`ın paylaştığı dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Aslıhan Hatun`un ölümü damga vurdu.Aslıhan Hatun`un ölümüyle sarsılan izleyici, defalarca bıçaklanmasına rağmen Sadettin Köpek`in ölmemesine bir hayli şaşırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Diriliş izleyicisi, gelecek bölümlerle ilgili de tahminlerde bulundu.

İşte Sadettin Köpek için yapılan yorumlardan bazıları; - O kadar bıçaklanmış yine ölmedi - Saadettin bu hafta ölür artık - Bence Saadettin`i Günalp öldürecek - Saadettin 11 bölümdür ölmedi - Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim - Sadettin Köpek, filmlerinde bir türlü ölmeyen Cüneyt Arkın`a rakip oldu.