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DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!

İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul`un dün akşam yayınlanan bölümünde defalarca bıçaklamasına rağmen Sadettin Köpek`in bir türlü ölmemesi izleyiciyi kızdırdı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!

İlgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul`un dün akşam yayınlanan bölümünde defalarca bıçaklamasına rağmen Sadettin Köpek`in bir türlü ölmemesi izleyiciyi kızdırdı.

05 Nisan 2018 Perşembe 16:38
DİRİLİŞ ERTUĞRUL'DA  KIZDIRAN OLAY!

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 113. bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.

Başrollerini Engin Altan Düzyatan, Engin Öztürk ve Cemal Hünal`ın paylaştığı dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümüne Aslıhan Hatun`un ölümü damga vurdu.Aslıhan Hatun`un ölümüyle sarsılan izleyici, defalarca bıçaklanmasına rağmen Sadettin Köpek`in ölmemesine bir hayli şaşırdı.

Sosyal medyada konuyla ilgili tepkilerini dile getiren Diriliş izleyicisi, gelecek bölümlerle ilgili de tahminlerde bulundu.
İşte Sadettin Köpek için yapılan yorumlardan bazıları; - O kadar bıçaklanmış yine ölmedi - Saadettin bu hafta ölür artık - Bence Saadettin`i Günalp öldürecek - Saadettin 11 bölümdür ölmedi - Köpek o kadar şişlendi yine ölmedi ya ne diyeyim - Sadettin Köpek, filmlerinde bir türlü ölmeyen Cüneyt Arkın`a rakip oldu. 

İHA

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