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Dikiş-nakış kursu sona erdi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde açılan dikiş-nakış kursu sona erdi. 4,5 ay süren kursa katılanlara günlük 25 TL verildi.

Dikiş-nakış kursu sona erdi

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde açılan dikiş-nakış kursu sona erdi. 4,5 ay süren kursa katılanlara günlük 25 TL verildi.

25 Eylül 2018 Salı 13:56
Dikiş-nakış kursu sona erdi

Dilek Mahallesi Yeşil Konak’ta 13 kursiyerin eğitim aldığı kursun kapanış törenine Malatya İŞKUR Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Halk Eğitim Müdürü Lütfü Hangün, Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Berkant Perktaş, Genel Koordinatör Mustafa Hanlı ve konuklar katıldı.

Burada bir konuşma yapan İŞKUR Müdürü Vahap Toman, “Bizim gayemiz, evlerinde oturan ve her hangi bir iş imkanı olmayan vatandaşlarımızın kendi ev ekonomilerine ve hayatlarına bir katkıda bulunmalarını sağlamaktır. Bu vesileyle mahallemizde 13 kursiyerimize yönelik olarak açtığımız meslek kursumuzdan yapılan tüm el işleri sergileniyor. Hepsinde ellerine, emeklerine sağlık diyorum” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK 25 TL VERİLDİ

4,5 ay süren kursa katılanlara günlük 25 TL verildiğini kaydeden Toman, “Bizim gayemiz vatandaşlarımıza bir meslek kazandırmak” dedi.

Kurs Hocası Zeycan Kalaycı ise “13 kursiyerimiz kursumuzdan mezun oldu. 50 yılık annelerinin nakışlarını kursiyerler kesip pike takımları yaptılar. Çok sayıda Osmanlı motiflerinden Bartın tel kırma işleri, masa setleri, seccade takımları, nevresim takımları, çocuklarına çeyiz yorgan ve panolar yapıldı” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Dilek MahallesiYeşilyurtDikiş-nakış Kursu
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