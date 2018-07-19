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Demir Çelik Tesislerinde ceviz yetiştiriliyor

Hekimhan Belediyesi Ceviz Fidanı Projesini hayata geçirdi. Hekimhan Demir Çelik Tesislerinin yaklaşık 125 dönümlük tesis alanını 8 ay önce satın aldıklarını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, bu alanın 10 dönümüne 5 bin ceviz fidanını diktiklerini söyledi.

Demir Çelik Tesislerinde ceviz yetiştiriliyor

Hekimhan Belediyesi Ceviz Fidanı Projesini hayata geçirdi. Hekimhan Demir Çelik Tesislerinin yaklaşık 125 dönümlük tesis alanını 8 ay önce satın aldıklarını belirten Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, bu alanın 10 dönümüne 5 bin ceviz fidanını diktiklerini söyledi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:17
Demir Çelik Tesislerinde ceviz yetiştiriliyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Hekimhan Demir Çelik Tesislerinin yaklaşık 125 dönümlük tesis alanını 8 ay önce satın aldık. Bu alanın 55 dönümü arazi. Biz de belediye olarak 10 dönümüne 5 bin ceviz fidanını diktik. 2 yıl içinde aşılamalarını yapacağız. Sonbaharda Elazığ Bölge Müdürlüğümüzün desteğini alarak yine 10 bin fidan daha dikeceğiz. Bunların bir kısmını fidan bir kısmını çöğür olarak bilinen çetin ceviz olarak dikeceğiz” diye konuştu.

HEKİMHAN CEVİZİ BİR MARKADIR

“Hekimhan cevizi bir markadır” diyen Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, “Bu markayı daha ileriye taşımak için yoğun çalışma yürütüyoruz. İlçemizde 2017 yılında yaklaşık 200 ton ceviz hasadından yaklaşık 5 milyon lira gelir elde edildi. Ceviz ilçe ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Türkiye’nin her yerinde Hekimhan cevizi talebinde bulunuyorlar. Bizde bu taleplere seslenmek adına böyle bir projeye başladık. Hekimhan Cevizinin patent enstitüsünde yaptığımız başvurumuzun bu yıl içerisinde onaylanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Demir çelik TesisleriHekimhan BelediyesiCeviz Fidanı ProjesiAliseydi Milliogulları
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