Darende Sanat Evine turist akını

İlçeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilk duraklarından biri haline gelen Darende Sanat Evinde, ilçenin kültürü ve geçmiş yaşamı minyatürlerle sergileniyor.

Tur şirketiyle gelen ve sanat evini gezen Arzu Gözüm isimli vatandaş, “Kayseriden geliyoruz Darende’yi gezdik çok beğendik ayrıca kültür sanat evini gezdik. Fikri Çalışkan hocamıza teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Gerçekten gezilip görülmeye değer bir yer herkesi bekliyoruz buraya” şeklinde konuştu.

Nermin Uzun isimli vatandaş da, “ Fikri Çalışkan beyin sanat evini gezdik çok teşekkür ederiz, emeklerine sağlık, muhteşem olmuş” dedi

Gülhan Çiçek ise, “Bir ata sözü var ‘dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur.’ Şimdi öyle oldu. Fikri hocamla biz önceden tanışmıştık buraya gelince bu sanat evinin kendisine ait olduğunu öğrendim, çok sevindim, eline sağlık. Biz yaştaki insanları geçmişe doğru bir yolculuk yaptırdı. Çok güzel bulduk Darende’yi sevdik, doğal havası temiz, çok da güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Tur şirketi rehberi Gökhan Uslu da, Darende’ye sürekli turlar düzenlediklerini ifade ederek, “Emekli bir öğretmenin kendi çabası ile Darende kültürünü anlatması ve bir sanat evi oluşturması gerçekten Darendeye büyük bir katkı sağlıyor. Biz kendi şirketimiz dışındakilere de tavsiye ediyoruz ve onlar da tur programlarına koydular. 20 gündür 40’a yakın otobüs geldi. İnsanlar da beğeniyor” diye konuştu. busabahmalatya.com