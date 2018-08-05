Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 36°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95610
ALTIN
198.481
DOLAR
5.0713
STERLİN
6.5949
EURO
5.8796

Darende Sanat Evine turist akını

Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan tarafından hayata geçirilen sanat evi her geçen gün ziyaretçi akınına uğruyor.

Darende Sanat Evine turist akını

Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan tarafından hayata geçirilen sanat evi her geçen gün ziyaretçi akınına uğruyor.

05 Ağustos 2018 Pazar 15:07
Darende Sanat Evine turist akını

İlçeye gelen yerli ve yabancı turist kafilelerinin ilk duraklarından biri haline gelen Darende Sanat Evinde, ilçenin kültürü ve geçmiş yaşamı minyatürlerle sergileniyor.

Tur şirketiyle gelen ve sanat evini gezen Arzu Gözüm isimli vatandaş, “Kayseriden geliyoruz Darende’yi gezdik çok beğendik ayrıca kültür sanat evini gezdik. Fikri Çalışkan hocamıza teşekkür ediyoruz emeklerinden dolayı. Gerçekten gezilip görülmeye değer bir yer herkesi bekliyoruz buraya” şeklinde konuştu.

Nermin Uzun isimli vatandaş da, “ Fikri Çalışkan beyin sanat evini gezdik çok teşekkür ederiz, emeklerine sağlık, muhteşem olmuş” dedi

Gülhan Çiçek ise, “Bir ata sözü var ‘dağ dağa kavuşmaz ama insan insana kavuşur.’ Şimdi öyle oldu. Fikri hocamla biz önceden tanışmıştık buraya gelince bu sanat evinin kendisine ait olduğunu öğrendim, çok sevindim, eline sağlık. Biz yaştaki insanları geçmişe doğru bir yolculuk yaptırdı. Çok güzel bulduk Darende’yi sevdik, doğal havası temiz, çok da güzel bir yer” ifadelerini kullandı.

Tur şirketi rehberi Gökhan Uslu da, Darende’ye sürekli turlar düzenlediklerini ifade ederek, “Emekli bir öğretmenin kendi çabası ile Darende kültürünü anlatması ve bir sanat evi oluşturması gerçekten Darendeye büyük bir katkı sağlıyor. Biz kendi şirketimiz dışındakilere de tavsiye ediyoruz ve onlar da tur programlarına koydular. 20 gündür 40’a yakın otobüs geldi. İnsanlar da beğeniyor” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeSanat EviTurist Akını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOTOĞRAFÇILARIN ‘KORSAN’ ÇİLESİ
FOTOĞRAFÇILARIN ‘KORSAN’ ÇİLESİ
Malatya kendini ispat etmiş bir şehir
Malatya kendini ispat etmiş bir şehir
Minikler trafik kurallarını öğrendi
Minikler trafik kurallarını öğrendi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim