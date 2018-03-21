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ÇOK TEPKİ ÇEKTİ!

Merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü ekranlarda boy gösterdi. Dizideki bazı sahneler izleyenler tarafından çok tepki çekti.

ÇOK TEPKİ ÇEKTİ!

Merakla beklenen Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü ekranlarda boy gösterdi. Dizideki bazı sahneler izleyenler tarafından çok tepki çekti.

busabahh
busabahh
21 Mart 2018 Çarşamba 16:12
ÇOK TEPKİ ÇEKTİ!

Televizyon severlerin merakla başlamasını beklediği Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin ilk bölümü bu akşam Kanal D ekranlarında yer aldı.
Dizideki kadın oyuncuların dekolteleri Osmanlı Dönemini yansıtmadığı gerekçesiyle oldukça tepki aldı.
Dizinin bundan sonraki akibeti merakla bekleniyor.Öte yandan dizinin bir sahnesinde ise Mara Hatun`un Edirne`ye gitmek için yola çıkan Sultan Mehmed`e "Tanrı sizi korusun" demesi sosyal medyada dizinin tepki çekmesine neden oldu.
Başrolünde Kenan İmirzalıoğlu ve Büşra Develi`nin paylaştığı dizide Fatih Sultan Mehmet`in İstanbul`un fethine vatan sürecini konu alıyor. Fatih Sultan Mehmet`in hayatını canlandıracağı bir dizi tüm hızıyla hazırlıklara başladı.

KENAN İMİRZALIOĞLU KİMDİR?

Kenan İmirzalıoğlu, Mustafa ve Yıldız İmirzalıoğlu çiftinin en küçük çocukları olarak, 18 Haziran 1974 tarihinde, Ankara’ya bağlı olan Bala’da Üçem Köyü`nde dünyaya geldi.
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Derviş ve Yasemin adında kardeşleri vardır. İlköğretimini Bala’da tamamladıktan sonra orta öğretimini tamamlamak için Ankara’ya teyzesinin yanına taşındı. Orta ve lise öğrenimini Ankara’da yaptı.
İlk denemesinde üniversite sınavını kazanamayarak ailesinin yanına dönmüş olsa da, bir sonraki üniversite sınavını kazanarak Yıldız Teknik Üniversitesi’ne yerleşen İmirzalıoğlu, burada Matematik okudu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Mehmed Bir Cihan Fatihi DizisiTepkiKenan İmirzalıoğlu
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