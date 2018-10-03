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Çocuklar ve yaşlılar bocce oynadı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle Huzurevi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve huzurevi sakinleri bocce oynadı.

Çocuklar ve yaşlılar bocce oynadı

Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 1 Ekim Yaşlılar Günü ve Dünya Çocuklar Günü münasebetiyle Huzurevi Müdürlüğünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ve huzurevi sakinleri bocce oynadı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:01
Çocuklar ve yaşlılar bocce oynadı

Düzenlenen etkinliğe Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Serdar Demirci, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, Huzurevi Müdürü Ahmet Turan Avcı ve çok sayıda çocuk katıldı. Düzenlenen etkinlikte il müdürleri, huzur evi sakinleri ve çocuklar bocce maçı yaptı. Neşeli bir gün geçiren Huzurevi sakinleri daha sonra canlı müzik dinleyerek doyasıya eğlendi. Müzik dinletisinin ardından huzurevi sakinleri, çocuklar ve pasta kesti.

YARININ YAŞLI ADAYLARI

Burada bir konuşma yapan Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Serdar Demirci, “Malatya’da çocuklarımız ve yaşlılarımız için etkinlik düzenledik. Yaşlılar ile çocuklarımızı buluşturarak bu anlamlı güne katkı sunmak istedik. Hayatın her insan için farklı anlamlar taşıyan çeşitli dönemleri vardır. Yaşlılık ve çocuklukta bu anlamlı dönemlerdendir. Çocuklarımızda yaşlılarımız da bizler için çok değerli ve kıymetlidirler. Bizleri bugünlere getiren yaşlılarımızı her zaman hatırlamayı, bugünlerimizi onlara borçlu olduğumuzu ve yarının yaşlı adayları olduğumuzu unutmamalıyız. Yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, onlara gereken saygıyı ve ihtimamı göstermek, toplum olarak hepimizin görevidir” ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar ile tek tek ilgilenen AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan ise, “Bugün yaşanmışlıklarıyla örnek aldığımız tecrübeleriyle geleceğimize yön verdiğimiz yaşlılarımız ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile çok özel bir etkinlikte beraber olmanın mutluluğu içeresindeyiz. Tüm çocuklarımızın ve yaşlılarımızın ailelerinin yanında huzurlu ve sağlıklı yaşam geçirmelerini temenni ediyor. '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü ve 1 Ekim Dünya Çocuk Gününü kutluyorum” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Huzurevi SakinleriBocceSerdar Demirci
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