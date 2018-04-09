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ÇOCUKLAR DUYMASIN KIZDIRDI

Çocuklar Duymasın`da Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi ve sonradan her şeyin şakadan ibaret olduğunun ortaya çıkması ekran başındaki izleyiciyi öfkelendirdi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN KIZDIRDI

Çocuklar Duymasın`da Gönül karakterinin ölüyor gibi gösterilmesi ve sonradan her şeyin şakadan ibaret olduğunun ortaya çıkması ekran başındaki izleyiciyi öfkelendirdi.

09 Nisan 2018 Pazartesi 12:46
ÇOCUKLAR DUYMASIN KIZDIRDI

Çocuklar Duymasın, merakla beklenen yeni bölümüyle dün akşam izleyici ile buluştu.

HER ŞEY BİR ŞAKADAN İBARETMİŞ

Dizinin bir haftadır dönen fragmanında ana karakterlerden Gönül`ün öldüğü gösterildi. Bu gelişmenin ardından yeni bölüme kilitlenen izleyici, her şeyin bir şaka olduğunu öğrenince kanal yönetimine ve senariste büyük tepki gösterdi.

"İZLEYİCİNİN AKLIYLA DALGA GEÇİYORSUNUZ"

Kimileri bu durum için "Reyting için izleyicinin aklıyla dalga geçiyorsunuz" derken, kimileri de "Çocuklar Duymasın bu biraz fazla olmadı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

İHA

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