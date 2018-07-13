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Cadde ve sokaklar yaşanılır hale geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, Kavak Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Polat, “Cadde ve sokaklarımızı yaşanabilir mekânlar haline getiriyoruz” dedi.

Cadde ve sokaklar yaşanılır hale geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hacı Uğur Polat, Kavak Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Polat, “Cadde ve sokaklarımızı yaşanabilir mekânlar haline getiriyoruz” dedi.

13 Temmuz 2018 Cuma 14:08
Cadde ve sokaklar yaşanılır hale geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kavak Caddesi’nde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Malatya Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Kavak Caddesi’nde kaldırım çalışmalarının büyük bölümünü tamamladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgiler aldı. Tandoğan bölgesinin hızlı bir değişime uğradığını dile getiren Başkan Polat, Kavak Caddesi’nin yakın zamanda yeni yüzüyle Malatyalılara hizmet vereceğini ifade etti.

İLK OLARAK ALTYAPI ÇALIŞMALARINI YAPTIK

Kavak Caddesi’nin pırıl pırıl olacağını kaydeden Başkan Polat, “Caddelerimizi evlerimizin salonu, sokaklarımızı ise odaları olarak görüyoruz. Salonlarımız ve odalarımız ne kadar düzenli ve tertipli olursa evimizde yaşayan insanlarımız o kadar mutlu olur. Gelen misafir ise memnun ayrılır. Bu anlayışla cadde ve sokaklarımızı yaşanabilir mekânlar haline getiriyoruz. Kavak Caddemizde yakın bir zaman pırıl pırıl bir hale gelecek. 22 metre genişliğindeki cadde de ilk olarak altyapı çalışmalarını yaptık, ilgili kurum ve kuruluşlarında altyapı çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte yolda kaldırım, yol, bisiklet yolu, cep otoparklar, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarını da yaparak çok yakın bir tarihte vatandaşlarımızın hizmetine açacağız” diye konuştu. ( busabahmalatya.com )

HABER MERKEZİ

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