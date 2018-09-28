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Büyükşehir 41 kitap yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan kültür yayıncılığı önemli bir boşluğu dolduruyor. Son olarak 41’nci eserini yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 12 kitabını 1 yıl içerisinde yayın hayatına kazandırdı. 3 cep kitap da yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, eserleri ilgililerine ücretsiz olarak veriyor.

Büyükşehir 41 kitap yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından yapılan kültür yayıncılığı önemli bir boşluğu dolduruyor. Son olarak 41’nci eserini yayınlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 12 kitabını 1 yıl içerisinde yayın hayatına kazandırdı. 3 cep kitap da yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, eserleri ilgililerine ücretsiz olarak veriyor.

28 Eylül 2018 Cuma 11:10
Büyükşehir 41 kitap yayınladı

Son 1 yıl içerisinde Battalgazi Hikayeleri (Battalname), 2 adet Battalgazi çizgi hikayeleri, Çiçekten Sofraya Malatya Kayısı Fotoğrafları, Malatya Söz Varlığı, Siyer Dersleri(Mekke Dönemi), Seyyid Battalgazi Sempozyumu Bildiriler, Kaçapa(Toplu Tiyatro Oyunları), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Malatya, İşte Benim Malatya’m 1-2 ve Malatya Mutfağı eserleri yayınlandı. Yoğun ilgi gören eserlerden ikinci baskısı yapılan da var.

İŞTE BENİM MALATYA’M’IN İKİNCİ BASKISI YAPILDI

Yazar Atilla Kantarcı’nın Malatya’yı anlatan yazılarından oluşan “İşte Benim Malatya’m” serisinin ilk kitabının ikinci baskısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin kültür hizmeti olarak yayın hayatına kazandırılan “İşte Benim Malatya’m” serisi, Malatyalılardan büyük ilgi görüyor. Serinin ikinci kitabındaki takdim yazısında Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Şehir, bütün varlıkların, bütün hakikatlerin, bütün farklılıkların ve çeşitliliklerin yaşanabildiği, tecrübe edilebildiği sürekli varoluş ve diriliş mekanıdır” görüşünü belirtti.

Başkan Polat, “Suyu sert, insanı mert olan bu şehre, Malatya’ya aidiyet hisseden, Malatya’yı adeta bir ‘ibadet tutkusuyla’ seven Atilla Kantarcı da bu kadim şehrin ruhunu yansıtan değerlere vakıf olan yetişkinler ile genç kuşakları buluşturmayı amaçladığı İşte Benim Malatya’m serisinin ikinci kitabını hazırlayarak şehrinin ruhunu tanıdığını ve şehrinin dilinden anladığını bizlere göstermiştir” ifadelerini kullandı.

2.ABDÜLHAMİD’İN HATIRALARI

Büyükşehir Belediyesi, kültür hizmeti kapsamında Sultan Abdülhamid Han’ın aziz hatırasına hürmeten 2 bin adet “Sultan Abdülhamid’in Hatıraları” adlı kitaptan vatandaşlara hediye etti.

3 ADET CEP KİTAP

Malatya’nın gönül dünyası değerlerini tanıtmak amacıyla da Büyükşehir Belediyesi ayrıca 3 adet cep kitap yayınladı. Bu kapsamda Fethi Gemuhluoğlu’nun meşhur “Dostluk Üzerine” konuşmasını yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, Balaban’da medfun Abdurrahman Erzincani ve Darende’de medfun Somuncu Baba Hazretlerini tanıtan cep kitaplarını yayınladı.

YENİ ESERLER YAYINLANACAK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, rutin belediyecilik hizmetlerinin yanısıra sosyal ve kültürel belediyeciliğe de büyük önem verdiklerini anımsatarak, “Sosyal-Kültürel belediyecilik hizmetlerimiz kapsamında kültür yayıncılığına ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede belediyemizce bugüne kadar önemli eserler yayın hayatına kazandırıldı. Şu anda yayına hazırlanan çok sayıda eserimiz var. Kısa süre içerisinde inşallah bu eserlerimizi de kitapseverlerle buluşturacağız” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİKitab
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