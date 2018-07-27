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Burs kazanmanın gururunu yaşadılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nden (MABEM)  ders alan 111 ortaokul öğrencisi devlet bursu kazanmanın gururunu yaşadı. 2018 yılında burs miktarının 3 ayda bir verilmek üzere 648 TL olduğu açıklandı.

Burs kazanmanın gururunu yaşadılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri’nden (MABEM)  ders alan 111 ortaokul öğrencisi devlet bursu kazanmanın gururunu yaşadı. 2018 yılında burs miktarının 3 ayda bir verilmek üzere 648 TL olduğu açıklandı.

27 Temmuz 2018 Cuma 12:31
Burs kazanmanın gururunu yaşadılar

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve eski ismiyle Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), yeni ismiyle İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavları (İOKBS) sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri öğrencileri büyük başarı gösterdi. Kernek Külliyesi; Özalper, Yeşiltepe, Melekbaba, Salköprü Semt Konakları ile Şehit Engin Tilbaç ve Tecde Eğitim Merkezlerinde etüt-rehberlik dersleri alan öğrencilerden toplam 111 kişi burs almaya hak kazandı. Öğrencilerin 8’inin 8’inci sınıf, 21’inin 7’inci sınıf, 37’sinin 6’ncı sınıf, 45’inin de 5’inci sınıf öğrencisi olduğu ifade edildi. (Bülten)

Son Güncelleme: 27.07.2018 12:33
Anahtar Kelimeler:
MabemPYBSBurs
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