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Bu taslak emlakçılar ve ev sahiplerini etkiler mi?

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu'na ilişkin taslağın içerisinde yer alan “Bekâra, dula, öğrenciye” ev vermeyen, “ayrımcılık suçu” gereği 15 bin liraya kadar ceza ödeyecek ibaresini değerlendiren emlakçılar ve ev sahipleri, taslağa tepki gösterdiler. Emlakçılar bu tasarıyla mülk sahiplerinin daha çok sıkıntıya düşeceğini savunurken, ev sahipleri de mülk sahiplerine haklar verileceğini düşünüyor.

Bu taslak emlakçılar ve ev sahiplerini etkiler mi?

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu'na ilişkin taslağın içerisinde yer alan “Bekâra, dula, öğrenciye” ev vermeyen, “ayrımcılık suçu” gereği 15 bin liraya kadar ceza ödeyecek ibaresini değerlendiren emlakçılar ve ev sahipleri, taslağa tepki gösterdiler. Emlakçılar bu tasarıyla mülk sahiplerinin daha çok sıkıntıya düşeceğini savunurken, ev sahipleri de mülk sahiplerine haklar verileceğini düşünüyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:01
Bu taslak emlakçılar ve ev sahiplerini etkiler mi?

Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu'na ilişkin taslağın içerisinde yer alan “Bekâra, dula, öğrenciye” ev vermeyen, “ayrımcılık suçu” gereği 15 bin liraya kadar cezaya çarptırılabilecekler. Hazırlanan bu taslak için rahatsızlıklarını dile getiren emlakçılar ve ev sahipleri ise, bu taslakta ev sahiplerinin de düşünülmesi gerektiğini ifade ettiler.

MÜLK SAHİPLERİ DE DÜŞÜNÜLMELİ

Emlakçılar bu taslağı onaylamadıklarını belirterek, “Biz bu taslağı onaylamıyoruz. Bekâr veya dul, tabi ki bu hepsi için geçerli değil, apartmanı veya ev sahibini rahatsız ettiklerinde bunların evden kanunen çıkarılmaları gerekiyor. Biz evi kiraya veriyoruz anacak bir süre sonra vatandaş eve kız arkadaşını veya erkek arkadaşını getiriyor. Apartmandaki aileler bunlardan rahatsız oluyor. Mahkemeye gidildiğinde ise yasa genelde kiracıdan taraf ve bu yüzden de mülk sahipleri sıkıntı çekiyor. Böyle bir taslağın çıkmasıyla da mülk sahipleri daha çok sıkıntı çekecek. Tamam, böyle bir hak verilsin ama apartman sakinlerine ve mülk sahiplerine de belirli haklar verilmeli. Rahatsız edici hareketlerde bulunan, insanları huzursuz eden, eve zarar veren bekâr veya dul kiracıları çıkartmak için de bir tasarı hazırlanmalı” diye konuştular.

BEKÂRA VE DULA ELBETTE Kİ KİRAYA EV VERİLSİN

Devletin kiracıyı düşündüğü kadar ev sahiplerini de düşüneceğini ifade eden Ali Sönmez isimli ev sahibi, “Elbette ki, bekâra veya dula kiraya ev verilsin. Onlar da insan ve mutlaka kalacak ve yaşayacakları bir yerleri bulunmalı. Ben bakar çok defa evimi kiraya verdim ama sonradan bir enkaz aldım. Evime birçok masraf yaptım. Kiracıyı, bekârı ve dulu düşünen devletimiz elbette bizi tecrit etmez, bize de haklar verir” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Emlakçı
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