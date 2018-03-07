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Bolu’da, Türk kadınlarını tanıtan resim sergisi

Bolu’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla açılan resim sergisinde terör olaylarında şehit düşen ve cinayete kurban giden kadınların resimleri sergilendi.Bolu’da, İzzet Baysal Caddesi üzerinde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından,...

Bolu’da, Türk kadınlarını tanıtan resim sergisi

Bolu’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla açılan resim sergisinde terör olaylarında şehit düşen ve cinayete kurban giden kadınların resimleri sergilendi.Bolu’da, İzzet Baysal Caddesi üzerinde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından,...

07 Mart 2018 Çarşamba 17:31
Bolu’da, Türk kadınlarını tanıtan resim sergisi

Bolu’da 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla açılan resim sergisinde terör olaylarında şehit düşen ve cinayete kurban giden kadınların resimleri sergilendi.

Bolu’da, İzzet Baysal Caddesi üzerinde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle resim sergisi açıldı. Cadde üzerinde açılan sergide Türk kadınları ve hikayeleri bulunurken, şehit düşmüş kadın askerler ve cinayete kurban gitmiş kadınlara da sergide yer verildi. Ülkü Ocakları Asena Teşkilatları Birim Başkanı üniversite öğrencisi İrem Nur Akça, açtıkları resim sergisinde tüm kadınları resmetmeye çalıştıklarını söyleyerek, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir sergi açmış bulunmaktayız. Genel olarak Türk kadınlarımızın isimlerini ve bu hayatta ne şekilde mücadele verdiklerini anlattık. Kurtuluş Savaşı’nda, milli mücadele de milattan önceki dönemde dahil olmak üzere onların nasıl mücadeleler verdiklerini anlatmak istedik. 15 Temmuz şehitlerimizden tutun, Mardin Midyat’da şehit olan 2 kadın askerimiz, helikopter kazasında şehit olan Songün Yakut Yarbayımıza kadar tüm kadınlarımızı resmetmeye çalıştık. Özgecan Aslan, Aybike Yalçın, şehit olan öğretmenimiz Neşe Ayten’e kadar tüm kadınlarımıza yer vermeye çalıştık. İnsanlarımız artık popüler kültürden uzaklaşamadıkları için geçmişlerinden biraz uzaklaşmış bulunuyor. Bu yüzden bir Türk kadınlarını anlatmak, Türk kültüründe kadınlarımızın yerimizi biraz daha milli bir yöntemle göstermek istedik” şeklinde konuştu.
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