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Bitlisli fotoğraf sanatçıları Malatya'yı fotoğrafladı

Malatya Kent Konseyi fotoğraf sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Malatya'ya gelen Bitlisli fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa Darende, Kuluncak, Hekimhan ilçelerinde fotoğraf çekimleri yaptı.

Bitlisli fotoğraf sanatçıları Malatya'yı fotoğrafladı

Malatya Kent Konseyi fotoğraf sanatçılarını ağırlamaya devam ediyor. Malatya'ya gelen Bitlisli fotoğraf sanatçıları Özkan Olcay ve İsmail Araboğa Darende, Kuluncak, Hekimhan ilçelerinde fotoğraf çekimleri yaptı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:38
Bitlisli fotoğraf sanatçıları Malatya'yı fotoğrafladı

Kent Konseyi Hamit Fendoğlu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay “Tozlu Yolculuk”, “Kubbet-ül İslam;Ahlat” ve “Objektifime Yansıyanlar” adlı fotoğraf sunumlarıyla, fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa ise “Bitlis Hayattan Kareler” adlı sunumuyla fotoğraf severler ile buluştu.

Fotoğraf sanatçısı Özkan Olcay, çekilen her fotoğrafın bir emeği olduğunu söyleyerek, “Objektifimize yansıyan güzellikleri ve yaşadığımız bölgeyi fotoğraf severlerin ve insanların görmesi için çaba sarf ediyoruz” dedi.

Fotoğraf sanatını yapmalarının bir diğer amacının yaşadıkları ili ve ilçeyi tanıtmak olduğunu vurgulayan Olcay, “Malatya’daki dostlarımıza yaşadığımız bölgeyi tanıtmaya çalıştık. Verimli ve güzel bir program geçirdik. Malatya Kent Konseyine ve Malatya Kent Konseyi Fotoğrafçılık Çalışma Grubuna çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Fotoğraf sanatçısı İsmail Araboğa da Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizlere bu imkânı tanıyan Malatya Kent Konseyine ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Kubbet-ül Islam: Ahlatözkan OlcayMalatya Kent Konseyi
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