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Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu.“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci, Atatürk Caddesi’nde bir araya geldi....

Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu.“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci, Atatürk Caddesi’nde bir araya geldi....

26 Şubat 2018 Pazartesi 23:15
Bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu

“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci caddeye dizilip kitap okudu.

“Samsun İçin Okuma Vakti Projesi” kapsamında Terme ilçesinde yaklaşık bin öğrenci, Atatürk Caddesi’nde bir araya geldi. Öğrenciler, cadde boyunca sıralanan sandalyelere oturarak, 1 saat boyunca kitap okudu. Terme’de sokaklar adeta kitap seline döndü. Öğrencilere vatandaşlar da destek verdi.

Samsun Valisi Osman Kaymak’ın öncülüğünde başlatılan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Samsun Okuyor, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi”ne Terme ilçesi yoğun destek verdi. Terme’de yaklaşık bin öğrenci caddeye dizilerek 20.00 ile 21.00 saatleri arasında kitap okudu. Projeye destek veren Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, “Okumak ve bilgi, gelecek için belirlediğimiz en büyük hedefimiz” dedi.

Çevredeki vatandaşların da ilgisini çeken okuma etkinliğiyle ilgili konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, “Samsun Okuyor Projesi’ne yaptığımız etkinlikler ile destek veriyoruz. Bu etkinlikler kapsamında Atatürk Caddesi’nde öğrencilerimiz okuma etkinliği gerçekleştirdi. 50 okulumuzda etkinlikler devam edecek” diye konuştu.
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