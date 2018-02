BİLSAM’dan Akademik Gelişim Destek Projesi

Toplam 12 hafta sürecek olan projenin amacı, sistematik bilgi üretimi ve paylaşımını teşvik edecek ortamlar oluşturarak okuyan, araştıran, analitik düşünen, kendi iradesine hakim olan iyi, güzel ve doğrudan yana tavır alan bir neslin yetişmesine katkı sağlamak olarak açıklandı.



Projede 40 farklı alanda atölye çalışmaları yürütülerek gençlere okullarında aldıkları eğitime ek katkı yapılmaya çalışılacak.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BİLSAM Yönetim Kurulu Üyesi Eğitimci Metin Benli, “BİLSAM, 10 yılı aşkın süredir, toplumumuzun farklı düşünsel ve toplumsal kesimlerinden gelen farkındalık geliştirmiş çok sayıdaki üyesiyle eğitim, araştırma ve yayıncılık alanında faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. BİLSAM’ın eğitim-öğretim ve gençlik çalışmaları “Kurtuba Akademi ve Genç Akademi birimlerimiz tarafından yürütülmektedir. Kurtuba Akademi üniversite gençliği ve yetişkinlere yönelik çalışmalar yaparken, Genç Akademi, ağırlıklı olarak ortaöğretim gençliği için programlar üretmektedir. Her iki akademi de amaçlarını gerçekleştirebilmek için her yıl sistematik olarak onlarca alanda seminer, panel, konferans, müzakere toplantıları ve atölye çalışmaları düzenlemekte, araştırmacı kampları organize etmekte ve öğrenci sempozyumları gerçekleştirmektedir. Bildiğiniz gibi Kurtuba Akademi, çalışmalarını her yılın Ekim ayında başlatmaktadır ve çalışmaları yoğun olarak devam ettirmektedir. Bugün ise Genç Akademinin Akademik Gelişim Destek Projesinin (AGEP), 2018 dönemi çalışmalarının başlatılması vesilesiyle karşınızdayız” şeklinde konuştu.



AGEP’in amacı hakkında bilgiler veren Benli, “Akademik Gelişim Destek Projesi’nin amacını ‘İnsani Derinlik, Düşünsel Yetkinlik ve Mücadeleci Kişilik vizyonuna sahip bir neslin yetişmesine katkı sağlamaktır. Kültür ve sanattan ekonomi ve siyasete, kişisel gelişimden edebiyat ve yazarlık okuluna fotoğrafçılık ve resimden kısa film atölyelerine; Matematik ve İngilizceden kodlama ve robotik atölyelerine toplamda 40’ı aşkın alanda gerçekleştirilecek atölye çalışmalarıyla gençlerimize okullarında aldıkları eğitime ek katkı yapılmaya çalışılacaktır. Atölyelerin her biri, yönetici ve koordinatör de dahil ortalama 20 kişiden oluşacaktır. Proje, 14-20 yaş arası gençlerimize açık olup, katılımlar tamamen ücretsizdir. Bir kişinin en fazla iki 2 atölyeye kayıt yaptırabileceği çalışmaların sonunda yüzde 70 oranında katılım sağlayan gençlerimize Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden onaylı Katılım Belgesi düzenlenecektir. Kayıtlar 19 Şubat’a kadar devam edecektir. Çalışmalar 20 Şubat tarihinde başlayacak ve 12 hafta sürecektir. İnteraktif ve müzakereci yöntemlerle gerçekleştirilecek akademik çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de organize edilecektir. Alanında uzman eğitimci, akademisyen ve sosyal girişimciler tarafından yürütülecek olan atölye çalışmalarımıza tüm gençlerimiz davetlidir. Ayrıntılara www.bilsam.org/kurtuba adresinin AGEP menüsünden ulaşılabilir” ifadelerini kullandı.



BİLSAM’la ortak çalışma yürütmekten dolayı memnun olduklarını ifade eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Akgün, “Proje içeriğinde 41 farklı alanda değerli eğitimcilerimiz, sosyal girişimciler, akademisyenler tarafından 14-20 yaş arası özellikle orta öğretim öğrencilerimiz için atölye çalışmaları yürütülecek. Çok farklı alanlarda çocuklarımızın hem akademik eğitiminin geliştirilmesine yönelik, hem onların daha sosyalleşmesine yönelik bireysel gelişimlerini artırmaya yönelik bir projedir. Bu projenin içerisinde yer aldığımız için İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak mutluluk duyuyoruz. Projede emeği geçen BİLSAM’a ve BİLSAM’ yöneticilerine, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ARGE çalışmasında yer alan arkadaşlarımıza, eğitimde yer alacak akademisyenlere ve sosyal girişimcilere katkı ve emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kurslara ve atölyelere katılım ücretsiz, tamamen gönüllülük esasına göre projelerde yer alacaklar. Herkes bu çorbada benim de bir tuzum olsun yaklaşımı ve bilinciyle bakıyor, bundan dolayı da mutluluğumu ifade etmek istiyorum. İnşallah Malatya adına hayırlı bir çalışma olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.