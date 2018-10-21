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Bİlinçli avlanın!

Çil kekliği, kum kekliği, kınalı keklik av yasağının bugün kalktığını dile getiren av malzemeleri satıcısı Emrah Büyüktatar, avcıları uyardı. Büyüktatar, “Bazı avcılarımız yasaları dinlemiyor. Bizler avcılarımızdan limitler dahilinde avlanmalarını istiyoruz” dedi

Bİlinçli avlanın!

Çil kekliği, kum kekliği, kınalı keklik av yasağının bugün kalktığını dile getiren av malzemeleri satıcısı Emrah Büyüktatar, avcıları uyardı. Büyüktatar, “Bazı avcılarımız yasaları dinlemiyor. Bizler avcılarımızdan limitler dahilinde avlanmalarını istiyoruz” dedi

21 Ekim 2018 Pazar 15:24
Bİlinçli avlanın!

Çil kekliği, kum kekliği, kınalı keklik av yasağı bugün kaldırılıyor. 13 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek olan av sezonunu bu yıl av malzemesi satan satıcıların yüzünü güldür. BUSABAH gazetesine konuşarak, satışları hakkında bilgiler veren Emrah Büyüktatar isimli av malzemeleri satıcısı, mağazalarında her türlü malzeme bulunduğunu söyledi.

MALZEMELERİN BURADA DOLUMU YAPILIYOR

Malzemelerin yüzde 90’ın ithal geldiğini ve buz yüzden de fiyatlarda artış olduğunu dile getiren Büyüktatar, “Malzemelerimizin yüzde 90’ı ithal geliyor. Malzemelerin burada dolumu yapılıyor. Bu yönden de fiyatlarda yüzde 40 civarında bir artış oldu. Bıldırcın av sezonu açıktı. Kısmet olursa bugün de keklik av yasağı kalkıyor. Daha sonra tavşan, ördek av sezonu başlayacak. Av için tüfeklerimiz, tüfeklerimizin hepsi yerlidir, tuzaklar var. Her önüne gelen avlanmak için malzeme alamıyor. Mesela tüfek almak isteyen bir vatandaşın bazı şartları taşıması gerekiyor. Sağlık raporu, borcu olmaması gerekiyor, parmak izi belgeleri gibi belgeler var. Bu belgeleri hazırlar ve gerekli olan şartları da uyarsa kaymakamlık izin verirse bize yazı gönderiyorlar. Biz ise istenilen tüfeğin satışını yapıyoruz.  Av için tüfekler farklı oluyor. Mesela bıldırcın avı için kısa namlulu tüfek, kekliğe ise biraz daha uzun namlulu tüfek gerekiyor” diye konuştu.

SATIŞLARIMIZ İYİ

Büyüktatar, “Satışlarımız iyi. Ancak bizler avcılarımıza limitler dahilindeavlanmalarını istiyoruz.  Ancak bazı vatandaşlarımız limit dinlemiyor. Bıldırcın sezonunu kapatmak üzeriyiz ve birçok avcı kaset kurmuş ve bıldırcın avlıyorlar. Bilinçsiz avlanma devam ediyor. Bazı avcılarımız yasaları dinlemiyor. Bu yüzden de hayvanların soyları bitme tehlikesi yaşıyor” sözlerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
Çil KekliğiKum KekliğiKınalı KeklikEmrah Büyüktatar
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