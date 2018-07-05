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Battalgazi Meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısını yaptı. Toplantıda bazı imar konuları karara bağlandı.

Battalgazi Meclisi toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, Temmuz Ayı Toplantısını yaptı. Toplantıda bazı imar konuları karara bağlandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:46
Battalgazi Meclisi toplandı

Toplantı Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantı öncesi konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye’nin önemli bir seçimi geride bıraktığını belirterek, seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantıda İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları, İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları da ertelendi. İmar ile ilgili iki gündem maddesi ise, İmar Komisyonu’na havale edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Ağustos ayı olağan toplantısını ise, 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 14.00’te Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
BattalgaziSelahattingürkanImar
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