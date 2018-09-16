Battalgazi'de festival coşkusu başladı

Battalgazi Kaymakamlığı ve Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Kervansaray Buluşması’nın açılış programı, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda gerçekleştirildi. Programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabukut ile resmi kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İlçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve ardından da Battalgazi Belediyesi Mehteran takımı gösterisi ile başlayan program, Battalgazi Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi gösterisi ile devam etti. Kuzey Osetia Sarmat Halk Dansları Topluluğu ve Kafkas Yöresel Halk Oyunları gösterisi ise, büyük beğeni topladı. Bir diğer gösteri ise, Gürcistan Telavi Halk Oyunları tarafından gerçekleştirildi. Büyük beğeni ile izlenen gösterilerin ardından bu kez de Semazenler sema gösterisinde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kervansaray Buluşması’nın amacına dikkat çekerek, “ Kervansaray Buluşması’nı bizler dört temel esas üzerine kurduk. Vatandaşın tarihi eserlere dikkatini çekmek, kamunun tarihi eserlere dikkatini çekmek, sivil toplum örgütlerinin tarihi eserlerimize, kültür varlıklarımıza dikkatini çekmek ve bunların yapılmasıyla ilgili iş ve işlemleri yapılması olarak belirledik" şeklinde konuştu.



Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Şehir ve medeniyet kavramı içerisinde önemli bir yer işgal eden Kervansaraylarımızı tarihten bugüne yaşadığı serüveni anlatmak ve bir nebze olsun ilimizi, ilçemizi tanıtmak adına düzenlemiş olduğumuz Kervansaray Buluşmaları programına başta Belediye başkanımız olmak üzere emeği geçen tüm personelimizi tebrik ediyorum, bu başarılı çalışmaların devamını diliyorum. İnşallah nice Kervansaray Buluşmalarında birlikte olmak dileği ile hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum” diye konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da, tarih boyunca medeniyetin birçok denge noktalarıyla oluştuğunu ifade ederek "Bu yönüyle Kervansaray, medeniyet süreci içerisinde aslında şehrin, çarşının bir bütünün, bir merkezi. Yıkılmaya yüz tutmuş, çökmüş bir yapının AK Parti'nin gelecek ve tarih vizyonu ile ortaya koyuş olduğu çalışma ve gayretlerle bugün bu Kervansaray dimdik ayakta ve bizleri de tarihe götürüyor. Bu buluşmaları gerçekleştiren kıymetli başkanımız Selahattin Gürkan başkanımıza da teşekkür ediyorum” diyerek, Türk tarihinde Kervansarayların önemine dikkat çekti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise, Malatya'nın sevginin, coşkunun, kardeşliğin ve hoş görünün kenti olduğunu söyleyerek, "Malatya sadece kayısı değildir, burada bulunan Kervansaray değildir. Malatya aynı zamanda Dünyaya, Türkiye'ye çeşitli siyasi görüşlerle armağan ettiği insanlardır. Bugün bir festival yapılıyor, çok önemsiyorum ve çok kutluyorum ben. Geçmişimizi hatırlama, geleceğimizi bilme adına çok önem bir festival. Malatya çok önemli insanlar yetiştirdi. Malatya Ahmet Kayadır, Malatya Hıran Dik'tir, Malatya Kemal Sunal'dır, Malatya İlyas Salman'dır, Malatya Yasemin Yalçın'dır, Allah şifa versin Kenan Işık’tır Malatya. Her yerde göğsümüzü kabartarak söylediğimiz Turgut Özal'dır Malatya. Mustafa Kemal Atatürk'ün yoldaşı, silah arkadaşı İsmet İnönü'dür Malatya. Allah uzun ömürler versin, sıhhat versin Malatya Recai Kutan'dır. Dünya'nın en eski kerpiç sarayının bulunduğu yer olan Arslantepe bu topraklarda. Dünyanın en eski yerleşimlerinden olan Arslantepe'nin her yıl binlerce turisti ağırlaması gerekiyor. UNESCO'nun geçici Dünya Miras listesinde olan Arslantep'nin mutlaka Miras listesine aldırmalıyız, muhalefeti ve iktidarıyla” diyerek, Kervansaray Buluşması’nı düzenleyen Başkan Gürkan’a teşekkür etti.



AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’ta, tarihi eserlerin ayağa kaldırıldığına dikkat çekerek, “Battalgazi Belediyemizin kıymetli başkanı Selahattin Gürkan göreve geldiğinde Battalgazi 30 bin nüfusa sahipken başlatmış olduğu Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Malatya için, Malatya'yı tanıtmak adına çok önemli bir adım oldu. O gün yapıldığında dahi Kervansaray bugün ki gibi değildi. Buralar tamamen harabe, maalesef insanların ve insanlığın unutulduğu yerlerdi. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, dönemin milletvekili Ali Osman Başkurt abimizin çok büyük gayretleriyle, Belediye başkanımızın da gayretleri ile Kervansaray restore edildi, Malatya'mıza, ülkemize ve milletimize tarihi yaşatmak adına yeniden kazandırıldı. Malatya tarihiyle, bilinciyle ruhuyla, aşkıyla binlerce yıllık geçmişiyle tüm dünyaya ve Türkiye'ye örnek bir şehirdir. Milletimizi kültürel faaliyetlerle buluşturan, sanatsal faaliyetlerle buluşturan ve hizmeti kendine şiar edinen kıymetli Battalgazi Belediye başkanıma da ben bir kez daha bütün ekibine de canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.



Yapılan konuşmaların ardından Karma Sergi, Tarihi Pul Sergisi ve Kuşların Evi ‘Füreya Koral’ Seramik sergisinin açılışı gerçekleştirilerek, sergi programa katılanlar tarafından gezildi. Sergi açılışı sonrası ise, Moda Tasarımcısı Ahmet Giray Yılmaz tarafından hazırlanan Selçuklu Koleksiyonu ve Giyim Sunumu yapıldı. Selçuklu Koleksiyonu ve Giyim sunumu ilgi ile izlendi.