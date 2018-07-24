Başkan Kızıldaş’tan festivale davet TÜRKÜ FESTİVALİ BAŞLIYOR

28-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 13. Uluslararası Türkü Festivali’nin bilgilendirme toplantısı Arguvan’da yapıldı. Dün Kültürevi’nde düzenlenen toplantıya Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Hasan Aydın ve Meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda ilk sözü Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı Başkanı Hasan Aydın aldı. Bu çalışmanın bugünleri en iyi şekilde Arguvan’a yakışır, Arguvan’ın kültürünü toplumlara, dünyaya en doğru bir şekilde yaptıkları çalışmalar bütünlüğü olduğunu dile getiren Aydın, emeği geçen herkese teşekkür etti.

EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUZ

Aydın, “Sizler de biliyorsunuz ki, 13’üncüsünü yapacağımız bu etkinliğimiz uluslar arası bir etkinlik. Buna en iyi şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. Çünkü her etkinliğimiz bu etkinliğimizi bir tık yukarıya taşıyor. Burada gördüğümüz heyecan ve destek bizi de bunu yapmaya zorluyor. Umuyorum ki yaptığımız hazırlıklar bizi bir tık daha yukarıya taşıyacak” dedi.

ARGUVAN TÜRKÜ FESTİVALİ YEREL DÜZEYDE BAŞLADI

Daha sonra söz alan ve 13. Uluslararası Arguvan Türkü Festivalin de buluşmanın mutluluğunu paylaşmak üzere hep birlikte bir arada bulunduklarını ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, “Ülkemizde birçok il ve ilçe her yıl Festivaller yapmaktadırlar. Ancak bu etkinlikler ilçe, il sınırlarını aşamamaktadırlar. Arguvan Türkü Festivali de yerel düzeyde başladı. Ancak coğrafyada ki kültür birikimi ve onu sahiplenen Arguvan halkı, yerel kabuğu kırıp bu etkinliği uluslararası boyuta taşımayı başardı. Kültür sanatın toplumla buluşmasında yerel yönetimler Belediyelerimiz ve Sivil Toplum örgütlerinin önemli rolü inkâr edilemez. Bu bilincin Arguvan Türkü Festivalinin kuşaktan kuşağa en doğru şekilde aktarılmasında çok önemli rolü olmuştur. Ortak çalışma, yan yana durma bilinciyle çaba ve gayretimiz devam edecektir” diye konuştu.

TÜRKÜLER…

Sözlerine Ozan Nazım Hikmet’in türküleri nasıl anlattığı örneğiyle devam eden Başkan Kızıldaş, “Türküler halk kültürünün en saf en temiz duygularının kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Türküler yüreğimizin dili, başımızın sevda seli, hasretimiz, gurbetteki dert ortağımız, anamız, yârimiz aşkımız, sevdamız, varımız yoğumuzdur. Türküler yoksa bir coğrafya da çiçekler açmaz, kuşlar ötmez, ırmaklar akmaz. Bakın ne demiş büyük Ozanımız Nazım Hikmet nasıl anlatmış türküleri; ‘İnsanların Türküleri kendinden güzel/kendinden umutlu/kendilerinden kederli/daha uzun ömürlü kendilerinden/sevdim insanlarından çok türkülerini/insansız yaşayabilirim/türküsüz hiç bir zaman’ Dünya şairi Koca Nazım Türküleri böylesine özgün yaşamın dışa vurumu olarak tanımlıyor” şeklinde konuştu.

ORTAK KATKILARLA HAZIRLANDI

Başkan Kızıldaş, “Bu organizasyon Arguvan Belediyesi, Arguvan ve Köyleri Eğitim Kültür Vakfı, İstanbul Arguvan Mahalle Dernekleri, Malatya Arguvan Mahalle Dernekleri ve Almanya Arguvanlılar Derneği’nin ortak katkıları ile hazırlanmıştır. Bu yıl 13’üncüsünü yapacağımız Uluslararası Türkü Festivali’ni daha önce açıkladığımız gibi 28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde Arguvan’da Nazım Hikmet Meydanı’nda yine 10 binlerin coşkulu katılımı ile yineleyeceğiz. Türkülerimizi hep bir ağızdan söyleyeceğiz, hep birlikte panellerde ortak sorunlarımızı konuşacağız” sözlerini kaydetti.

BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL

Bir gazetecinin “Festival uluslar arası bir festival olduğu halde, siyasilerden fazla bir ilgi görmüyor. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz?” Sorusuna Başkan Kızıldaş, “Bu bizim sorunumuz değil. Biz festivali açık bir şekilde herkese çağrıda bulunuyoruz, davet ediyoruz. Malatya’daki protokole, ulaşabildiğimiz kadarıyla davetiyelerini veriyoruz. Tabi katılıp katılmamak onların sorunu. Onlara sormak gerekiyor. Bizim çağrımız Türkiye’de yaşayan herkese. Sadece siyasilere değil. Tüm herkese bu çağrıyı yapıyoruz” diye konuştu.