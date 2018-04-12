Bakan Kurtulmuş: "Emperyalist hırslarınızda boğulacaksınız"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu coğrafyada halkları bölüp kendinize güç elde etmek yerine insanlığın gücünden istifade ederek, insanlığın daha ileriye gitmesine vesile olun. Bu topraklarda yaşayan insanların insanlık dersinden eğer nasibinizi almaz, insanlığın ortak bir gelecek kurması için çalışmazsanız emperyalist hırslarınız içerisinde boğulacaksınız" dedi.

Mardin Müzesi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katıldığı törenle ziyarete açıldı. Açılışta Mardin Valisi Mustafa Yaman ile Mardin milletvekilleri Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı’da yer aldı. Anadolu coğrafyasının barış içinde, birlikte yaşamanın ne olduğunu dünyaya gösteren bir coğrafya olduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, yakın zamanlara kadar buralarda kimsenin kimseye ‘sen hangi millettensin?’ diye sormadığını hatırlattı.

Mardin’in asırlar boyunca etnik, mezhebi, dini anlamlarda dostluğun, kardeşliğin destanlarını yazmış olan bir kent olduğunu belirten Kurtulmuş, emperyalist güçlerin bu coğrafyayı bölerek, parçalayarak daha kolay yönetmenin yolunu tuttuklarını ve bir asır sonra yine aynı senaryoyu üreterek, bu ayrıştırmanın fitne ateşini yaktıklarını dile getirdi.

"ABD ile Rusya fiilen savaşmak noktasına gelir demiştik"

Suriye ve Irak’ın bu yolla paramparça edildiğini kaydeden Kurtulmuş, bu oyunu bozacaklarını dile getirerek, "Bu oyun, geçmişte sağlamadığı gibi bu toprakların hiçbirisine fayda sağlamaz. Kardeşlik ateşini daha fazla yakarak, birlik ve beraberlik meşalesini daha fazla yakarak, herkese karşı saygı ve hürmetimizi daha fazla artırarak büyüklerimizin yaptığı gibi bu oyunu bozacağız" dedi.

Emperyalist güçlerin eskiden ordularıyla ve içimize soktukları fitne ateşleriyle Balkan coğrafyasını 20-30 yıl içinde darmadağın ettiklerini sözlerine ekleyen Bakan Numan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bizim için insanların etnik kökenlerinin insanlara verdiği herhangi bir üstünlük yoktur. Bizim için önemli olan içinde Allah korkusuyla onun yarattıklarına saygı gösterendir. Biz bu birlik ve beraberlik ateşini yeniden yakacağız tarihte olduğu gibi. Yeni emperyalizm karşımıza vekalet savaşını çıkardı. 10 bin kilometre öteden gelenler kiraladıkları maşalarıyla bu bölge halkını hizaya sokmak, bölmek ve parçalamak yolunu tuttular. DEAŞ nasıl oldu? Dünyanın dört bir tarafından birbirini tanımayan insanlar geldiler bir örgüt kurdular ve Irak, Suriye halkını sindirdiler. Nasıl oldu da yemeye, içmeye parası olmayan adamlar ellerinde 100 bir dolarlık ölüm makinalarıyla bu bölge halkını hizaya sokmaya çalıştılar? Bu silahlar çarşılarda, AVM’lerde satılmıyor. Bu örgütlerin bir başkası da, bizim ülkemizde uzun yıllar başta bölge halkı olan Kürt, Arap ve Türk kardeşlerimize hayatı zindan etti ve maalesef bu ülkede birilerinin maşalığını yaptılar. Birileri adına ateşe maşa olarak uzandılar ve halk hizaya getirilmeye çalışıldı. Ancak bunların hiçbirisinin tutmadığını görüyoruz. Suriye’de, Suriye halkının istediği bir barış düzenini kuramazsak, yakın zamanda ABD ile Rusya fiilen savaşmak noktasına gelir demiştik. Bu söylediklerimiz Avrupa’da, özellikle İngiltere’de bazı gazetelerin manşetlerinde de çıktı. Hakları savaştırarak, düşman ederek, vekalet savaşları üzerinden sürdürülecek bir savaşın, bu vekalet savaşlarını sürdüren o perde arkasındaki piyonlara da hiçbir faydası olmaz. Vekalet savaşları yetmedi şimdi de ticaret savaşlarını başlattılar. Dünya bir büyük türbülansa, büyük bir çatışmaya doğru sürükleniyor. Bu coğrafyada halkları bölüp kendinize güç elde etmek yerine insanlığın gücünden istifade ederek, insanlığın daha ileriye gitmesine vesile olun. Bu topraklarda yaşayan insanların insanlık dersinden eğer nasibinizi almaz, insanlığın ortak bir gelecek kurması için çalışmazsanız emperyalist hırslarınız içerisinde boğulacaksınız."

Mardin Müzesi’ndeki açılışın yeni dönemdeki kardeşlik, birlik, beraberlik, barış ve esenlik döneminin de işaret taşlarından birisi olmasını dileyen Kurtulmuş, Mardin’de bütün otellerin dolu olmasından ve insanların buraya gelmeye başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kurtulmuş, konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesini keserek, eğitim alanında geleneksel el sanatları çalışmaları yapan çocuklarla sohbet etti ve müzeyi gezdi.

Kurtulmuş, daha sonra Mardin Valiliğini ziyaret ederek, Bakanlığının Mardin ilinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında basın mensuplarına bilgiler verdi. Bakan Kurtulmuş’a valilik ziyaretinde Mardin Spor forması ile atkısı hediye edildi.

Yenilenen Mardin Müzesi

Mardin Müzesi 1947 yılında açılarak, Zinciriye Medresesinde uzun yıllar hizmet verdi. 2000’li yıllarda is şu anki yerine taşınan müze son olarak yenilenen teşhir ve tanzimi ile ziyarete yeniden açıldı. Yaşayan Müze konseptine uygun olan Mardin Müzesinde gençlere yönelik sosyal aktiviteler de sürdürülüyor.