Arakanlı Rohingyalıları konu alan belgesel OSM’de

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri 22 Ocak Pazartesi günü OSM’de gerçekleştirilecek ‘İyi Geceler Rohingya’ belgeselinin gösterimi ve söyleşi ile devam edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ocak Kültür Sanat Etkinlikleri ‘İyi Geceler Rohingya’ isimli Arakan Belgeseli ile devam edecek. 22 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek belgesel gösterimi Yönetmen Tülay Gökçimen’in söyleşisi ile devam edecek. Myanmar’da yaşamaya çalışan Arakanlı Rohingyalıları konu alan belgesele tüm kültür sanat dostları davet edildi.