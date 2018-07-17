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Anı defterlerine yoğun ilgi

15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan anı defterlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Anı defterlerine yoğun ilgi

15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümünde Malatya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından açılan anı defterlerine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

17 Temmuz 2018 Salı 10:51
Anı defterlerine yoğun ilgi

FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Malatya'da çeşitli anma programları düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli noktalarına halkın darbe girişimi ile ilgili düşüncelerini paylaşacağı anı defterleri konuldu.

15 Temmuz Millet Meydanı’nın yanı sıra Soykan Parkı, Emekliler Parkı ve AVM'de açılan statlarda vatandaşlar 2 yıl önce yaşanan kara geceye ilişkin duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. 

İHA

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15 TemmuzAnı DefteriMalatya Avm
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