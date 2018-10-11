Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94318
ALTIN
231.611
DOLAR
5.9799
STERLİN
7.9136
EURO
6.9195

Anadolu Benekli Semenderibir parkta da görüntülendi

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'te görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra kent merkezinde bir parkta da görüntülendi.

Anadolu Benekli Semenderibir parkta da görüntülendi

Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'te görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra kent merkezinde bir parkta da görüntülendi.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:01
Anadolu Benekli Semenderibir parkta da görüntülendi

Tunceli’de dün yağan yağmurun ardından bir parkta nesli tükenmekte olan "Anadolu Benekli Semenderi" ortaya çıktı. Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Kahramanmaraş ve Bitlis'de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli'nin Çemişgezek ve Nazımiye ilçelerinden sonra kent merkezinde bir parkta da görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi'ni vatandaşlar, cep telefonu ile kayıt altına aldı. Son yıllarda sıkça görülmeye başlanan Semenderinin popülasyonunda artış olduğunun tahmin edildiği öğrenildi.

Tunceli'de 2015 yılında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” kapsamında akademisyenler semenderin bu bölgede yaşadığını tespit edip, kayıtlara geçmişti. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Benekli Semender
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1.Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu
1.Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu
MADEF, bölgenin en büyük fuarından birisi
MADEF, bölgenin en büyük fuarından birisi
Son Ayak İzi, okuyucu ile buluştu
Son Ayak İzi, okuyucu ile buluştu
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim