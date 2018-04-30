‘Ah Kudüs’ Temalı Fotoğraf Sergisi

28 Nisan’da başlayan kitap fuarı kapsamında ‘Ah Kudüs’ temalı oluşturulan çadırda Kudüs fotoğrafları sergileniyor. Fotoğraf sergisinin yanı sıra şiir okuma, Kudüs temalı resim yapma etkinlikleri, söyleşi ve kültürel etkinlikler de gerçekleşecek.
ZİYARETÇİLER DUYGULARINI KALEME ALACAK
Oluşturulan çadırda Kudüs anısına defteri ziyaretçiler tarafından duygu ve düşünceleri kaleme alınacak.
Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kudüs temalı resimleri tuallerine yansıtıyor. Abdülkadir Eriş Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni ve öğrencileri tablolara resimlerini aktarırken, 3 ayrı tabloda resim yaptıklarını ve sonunda 3 tablonun birleşip bir tablo olacağını ifade ettiler. Yetkili öğretmen, performans çalışmasının tamamlandıktan sonra belediyenin uygun gördüğü yerde sergileneceğini belirtti.
HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi