Afyonkarahisar Yöresel Yemek Yarışması yapıldı

Afyonkarahisar Kent Konseyi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması, 90´ın üzerinde yarışmacının katımıyla yapıldı.

Yarışmanın jüri üyeliklerini Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, Başkan Yardımcısı Ayfer Örten, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Emel Sarlık, Yürütme Kurulu Üyeleri Süleyman Bircan, Abdullah Çelik, Emir Murat Özdilek Teknik Anadolu Meslek Lisesinden; Önder Kaynak, Ahmet Canavarcı, AKÜ Meslek Yüksek Okulundan Öğretim Görevlisi Erkan Çelik, Öğretim Görevlisi Tansu Çelik, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Adalet Atacan, Kasaplar ve Sucukçular Lokantacılar Odasından Mehmet Çınar, Sami Çakmak, Aşçılar Federasyonundan Murat Başer, Ramazan Doruklu, Arif Armağan, Hüseyin Yalvaç, İbrahim Malkoç ve Ali Rıza Kartal yaptı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk’ün de katıldığı programda Kent Konseyi Başkanı M. Emin Birliktir, yarışmaya gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek yarışmacılara başarılar diledi. Yarışmaya, beklenenin üzerinde katılım olduğunu belirten Birliktir, bu yoğun katılımın, yarışmanın ne derece önem kazandığının göstergesi olduğunu söyledi.

Yarışmaya Afyonkarahisar’a özgü Afyon Kebabı ile katılan yarışmacı Şükran Köse “Güzel bir yarışma, güzel bir etkinlik. Afyon küçük bir yer olduğu için böyle etkinlikler hareket katıyor yaşamımıza. Kendimi deneyim diye böyle bir yarışmaya girmeyi düşündüm. Fırında yaptım yemeğimi, Afyon Kebabı. Afyon’a özgü bir yemek. Ama genelde fırında çok yapmıyor Afyonlular., direk çevirerek yapıyor. Ben hazırladıktan sonra biraz fırınlamayı tercih ediyorum. İçeride jürilerde biraz daha sunumunda değişiklik olabilirdi, burası yarışma olduğu için dediler” diye konuştu.

Sulu pilav ile yarışmaya katılan yarışmacı Sultan Bozoklu ise unutulmuş bir yemek ile yarışmaya katıldığı belirterek, “Mutluyum, heyecanlım biraz. Sonuçların açıklanmasını bekliyorum ben unutulmuş, bir eski yemek yaptık, Sulu Pilav yaptım. İnşallah birinci olurum. Afyon’a özgü ve unutulmuş bir yemek, eskiden babaannelerimiz yapardı” dedi.

Hamur işi dalında yarışmaya katılarak birinci olan Kadriye Büyükmanav eskiden gelinin ardından gönderilen Gelin Çöreği ile yarışmaya katıldığı söyleyerek, “Bende hamur işlerinde katıldım yarışmaya. Gelin çöreği yaptım bende. Gelinlerimiz evlendikten sonra, yani gelin çıktıktan sonra arkalarından gider bu ekmek dürümlüğü. Üstü böyle çerezli ekmek türü. Afyon’a ait buda. Özellikle görseli çok beğendiler yani görsele bakar bakmaz yüz dediler” dedi.

Organizasyonu son derece yerinde bulan ve her yıl katıldığını belirten Semra Manav isimli yarışmacı “Yemek yarışmasına biz her sene düzenli olarak katılıyoruz ve bunu bekliyoruz Belediyenin bu organizasyonu yapması. Geçen yıl katmerle katılmıştım 2. oldum, bu yılda inşallah 1.’liği hedef ediyorum ama” ifadelerine yer verdi.

Yarışmada lezzet, koku, görünüş, sunuş, pişirme derecesi ve kıvam kriterleri göz önünde bulunduruldu. 2 saatlik değerlendirmenin ardından jüri sonuçları açıkladı. Yöresel Yemek Yarışmasında hamur işi kategorisinde Kadriye Büyükmanav, tatlı kategorisinde Huriye Eltaş ve ana yemek kategorisinde Fatma Çınar birinci oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanı Mahmut Emin Birliktir verdi.