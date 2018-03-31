AFGAN MÜLTECİLERİN DRAMI GÖSTERİME GİRECEK

Afganistan'dan 19 yıl önce İran'a buradan da türlü zorluklarla Türkiye'ye gelen ve Trabzon'a yerleşen Afganistanlı yönetmen Abbas Mohammadi, Afgan mültecilerin desteği ile Trabzon'da Afgan mültecilerin dramını ve insan kaçakçılığını konu alan bir film çekti. Yaşanmış bir hikayeden hareketle çekilen filmde insan kaçakçılığı ve Afgan mültecilerin dramının yanı sıra organ mafyası ve madde bağımlılığı konularına da vurgu yapılıyor.

FİLMDE 100 KADAR AFGAN MÜLTECİ ROL ALDI

Filmin Yapımcısı Abbas Mohammadi, ülkesinden kaçan Afgan mültecilerin yaşadıkları dramları ve insan kaçakçılarının acımasızlıklarını gözler önüne sermek için 3 yıl önce 'Sessiz Gözyaşları'nı çekmek için hazırlıklara başladıklarını belirterek, en büyük desteği ailesinden ve Trabzon'da kendisi gibi mülteci olarak yaşayan Afganlar'dan gördüğünü söyledi. 100 kadar Afgan mültecinin rol aldığı film, Trabzon’da ki gösteriminin ardından bu kez de Malatya’da izleyici ile buluşacağını ifade eden Mohammadi, Malatya’da, Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünün katkıları ile film 8 Nisan’da Sanat Sokağında yer alan salonda gösterime gireceğini kaydetti.

Filmin yönetmeni Abbas Mohammadi, filmde mültecilerin sorunlarını, yasak yollardan gelişleri sırasında karşılaştıkları zorlukları ele aldıklarını belirterek, “Filmdeki oyuncular tam olarak profesyonel değil kendilerini burada eğittik öğrettik. Filmde 100 fazla kişi rol aldı. Filmde Türk, İranlı arkadaşlarımız da var. Buradaki en büyük amacımız ise bu sorunların tüm dünya tarafından görülmesi” diye konuştu. busabahmalatya.com