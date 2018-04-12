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Adıyaman’ın yöresel tatları beğeniye sunuldu

Adıyaman’a has yemek ve tatlılar Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü’nde ikram edildi.Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü etkinliğinde birbirinden farklı...

Adıyaman’ın yöresel tatları beğeniye sunuldu

Adıyaman’a has yemek ve tatlılar Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü’nde ikram edildi.Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü etkinliğinde birbirinden farklı...

12 Nisan 2018 Perşembe 14:25
Adıyaman’ın yöresel tatları beğeniye sunuldu

Adıyaman’a has yemek ve tatlılar Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü’nde ikram edildi.

Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Geleneksel Adıyaman Gastronomi Günü etkinliğinde birbirinden farklı tatlar davetlilerin beğenisine sunuldu. Programda, fırında pirinç tavadan tavuklu pilava, dolmadan çiğköfteye, şıllık tatlısından peynirli helva tatlısına kadar çok sayıda yemek ve tatlının tadına bakıldı.

Adıyaman Aşçı ve Pastacılar Derneği (ADAPAT) Başkanı Sait Önder ve Adıyaman’ın ileri gelen işletmeleri tarafından yapılan yemek ve tatlılar gelen davetlilere ikram edildi.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü öğrencileri arasında da yöresel tatlı yarışması düzenlendi. 16 öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye giren üç öğrenciye madalya ve çeşitli ödüller verildi. Bunun yanında yemek ikramında bulunan işletmelere teşekkür belgesi verildi.

Törende konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, amaçlarının Adıyaman kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirtti. Gönüllü, Gastronomi Günü’nde Adıyaman’ın en önemli ustalarının kendileriyle birlikte olmasından ve öğrencilerin yarışmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Adıyaman’ın geçmişten günümüze uzanan mutfağını görmenin sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanvekili Sait Kutlu ise konuşmasında, “Bizim için güzel ve değişik bir organizasyon oldu. Çocukluğumdan beri tatmadığım yöresel yemekleri tatmak beni çok mutlu etti” dedi.

Adıyaman Aşçı ve Pastacılar Derneği (ADAPAT) Başkanı Sait Önder ise gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikte bulunmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Programa Jandarma Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Adıyaman Belediye Başkanvekili Sait Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karaçoşkun, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
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