Açıköğretimden ‘Açık Kütüphane’ hizmeti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi tarafından 2017 yılı Nisan ayında faaliyete geçirilen ve sistemin kuruluşundan günümüze kadar olan süreçte ürettiği tüm yazılı ve görsel materyallerin yer aldığı çevrimiçi bir veri tabanı olan Açık Kütüphane kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. 1983 yılından bu yana farklı disiplinlerde üretilen kitapların çevrimiçi formlarının yanı sıra Açık Sınıf kapsamında üretilen tüm videolara kullanıcılar tarafından erişim sağlanabiliyor. Açık Kütüphane ’de 804 kitap, bin 337 video, 2 bin 819 mikrofilm, bin 94 sesli kitap ve 652 nadir eser olmak üzere yaklaşık olarak 7 bin materyal kullanıcılarını bekliyor. Bunların yanı sıra Açık Kütüphane’nin internet adresi üzerinden Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerine, yayınlanan bildirilere, tezlere ve bilimsel dergilere de ulaşmak mümkün.

ESERLER BİNLERCE KEZ İNDİRİLDİ

Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, Açık Kütüphaneyle ilgili olarak “Anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifresiyle giriş yapılan Açık Kütüphane’de en sık talep gören materyallerin nadir eserlerin, Açıköğretim arşiv kitapları, Türk klasikleri ve mikrofilmler olduğunu görüyoruz. 2018 yılı Haziran ayı içerisinde 851 nadir eser, 494 Türk klasiği, 329 açıköğretim arşiv kitabı ve 229 mikrofilm kullanıcılar tarafından indirildi” şeklinde konuştu.

Açıköğretim Sistemi öğrencileri ve öğretim elemanlarının bu hizmetlerden yararlanabilmeleri için, kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte https://acikkutuphane.anadolu.edu.tr/ adresine giriş yapmaları gerekiyor.