8. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde verilecek ödüllerin sahipleri belli oldu

Malatya Uluslararası Film Festivali 8'inci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanırken bu yıl festivalde üç usta isme Onur Ödülü takdim edilecek. 43 yıllık sinema kariyeri boyunca 35’ten fazla filmde rol alan, tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının en deneyimli oyuncularından Şener Şen, performansları ve klasikleşmiş yerli komedilerde Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Perran Kutman ile genç ve yenilikçi sinemanın izini her daim süren usta yönetmen Osman Sınav, festivalin açılış töreninde verilecek Onur Ödülleri’nin sahibi olacak. Sinema Emek Ödülü Makyaj Sanatçısı Derya Ergün’e, bu yıl ilk kez takdim edilecek Türk Sinemasına Katkı Ödülleri ise Malatya Yeşil Sinemaları sahibi Hüseyin Yeşil ile Fono Film adına kurucu ortaklardan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Okan’a verilecek.



Türk Sineması'nın 'Züğürt Ağa'sı, 'Muhsin Bey'in Eşkıya'sı Şener Şen

1970'li yıllarda kalabalık kadrolu Yeşilçam filmlerindeki yardımcı rollerle büyük beğeni kazanan Şener Şen, 80'li yıllardan itibaren başrollerde oynamaya başladı ve Türk sinemasının en büyük isimleri arasına adını yazdırdı.

Sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahneye çıkarak başlayan Şen, sinemaya ilk adım attığı yıllarda figüranlık dahil her işi yaptı. Beş yıl boyunca küçük rollerde oynayan, hatta bir çok filmde sadece dans etmek ve başrol oyuncusundan dayak yemek zorunda kalan Şen, 1975 yılında sinema kariyerinde bir dönüm noktası yaşadı. Ertem Eğilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sınıfı'nda 'Badi Ekrem' tiplemesi ile büyük sükse yaptı. Şen, aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile daha sonrasında müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan 'Süt Kardeşler', 'Şabanoğlu Şaban', 'Tosun Paşa', 'Kibar Feyzo', 'Çöpçüler Kralı' ve 'Davaro' gibi filmlerde oynadı.

İlk başrolünü Başar Sabuncu'nun “Namuslu” isimli filminde oynayan usta oyuncu, filmin o yılın en iyi iş yapan yapımları arasına girmesiyle sinema kariyerinde büyük bir çıkış yaptı.

Şener Şen’i o yıldan itibaren Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa'sında saf bir köy ağasını, Milyarder'de piyangodan büyük ikramiye kazanan istasyon şefini, Muhsin Bey'de artist olmak isteyen bir gence yardım eden organizatörü canlandırırken gördük. O yıllarda moda olan müzikallerde de oynayan Şen, Türk sinema seyircisinin sinema önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu "Amerikalı” ve “Arabesk” filmlerinde rol aldı. 1996’de ise Türk sinemasında bir devrim oluşturan “Eşkıya” filminde Uğur Yücel ile birlikte oynayan oyuncu, Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği bu film ile Türk sinema sektöründe o dönem için bir rekor kırmış ve 2,5 milyonu aşkın seyirciyi sinemalara çekmişti.

1998-2001 yılları arasında İkinci Bahar adlı dizide Türkan Şoray gibi büyük bir ismin yanında Ozan Güven ve Nurgül Yeşilçay gibi genç ve yetenekli isimlerle kamera karşısına geçen Şen, 2000'li yıllarda Gönül Yarası, Kabadayı, Av Mevsimi ve geçtiğimiz yıl yine Yavuz Turgul imzalı Yol Ayrımı’nda başrol olarak seyirci karşısına çıktı.

Canlandırdığı karakterlerle önemli başarılara imza atan usta oyuncu Şener Şen’e 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Kristal Kayısı / Onur Ödülü” takdim edilecek.



Hem dramın hem komedinin ustası Perran Kutman

1949 yılında İstanbul Aksaray'da dünyaya gelen Perran Kutman ise ailesinin isteği üzerine konservatuvar okudu ve Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Rol aldığı ilk filmden itibaren oluşturduğu karakterlerle büyük başarılara imza atan ve tekrarı güç rekorlar kıran Kutman, ilk sinema deneyimini 1972'de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı “Şehvet Kurbanı” adlı filmle yaptı. Türk Sineması'nın klasikleri içinde sayılan “Köyden İndim Şehire”, “Salak Milyoner” ve “Hababam Sınıfı” serisinde oynadığı rollerle kariyerinin merdivenlerini hızla çıkarken, içinde şenlik, cümbüş, eğlence, ne ararsak bulduğumuz, “Gırgıriye” filmindeki “Sabayat” karakteri ile ününe ün kattı. Münir Özkul, Adile Naşit, Müjdat Gezen, Gülşen Bubikoğlu, Ayşen Gruda, Şener Şen" gibi önemli isimlerle bir arada mükemmel bir eğlence çıkaran usta oyuncu daha sonrasında Müjdat Gezen ile beraber çeşitli oyunlar ve parodiler yaptı.

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, “Perihan Abla” dizisi ile beyaz perdeden televizyon ekranlarına transfer oldu. 1986 yılında Perihan Abla rolü ile özellikle Türk halkının sevgisini kazanan Kutman,1969'da Nisa Serezli, 1973'te Sezer Sezin, 1980'de Miyatro adlı tiyatro topluluklarında çalıştı ve sanatçı son tiyatro oyununu 1987 yılında “Artiz Mektebi” adlı oyun ile oynadı. 2014 yılından beri ekranlarda görünmeyen usta oyuncu Perran Kutman’a bu yıl 8. Malatya Uluslararası Film Festivali tarafından “Kristal Kayısı / Onur Ödülü” takdim edilecek.



İddialı yapımların ustası Osman Sınav

1975 ve 1979 yılları arasında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde önce resim ve tekstil tasarımı, ardından da sinema ve televizyon eğitimi alan Osman Sınav, kariyerine televizyon reklamlarına metin yazarak ve yönetmenlik yaparak başladı. 500’ü aşkın reklam filminin yapımında görev alan usta yönetmen, 1987’de başladığı sinema yolculuğunda televizyon için “Bir Muharririn Ölümü”, “Yalancı Şafak”, “Atlıkarınca”, “Hünkarın Bir Günü”, “Küçük Dünya”, “Aşka Kimse Yok”, “Kapıları Açmak” ve“Yalancı”isimli filmleri, sinema için ise “Gerilla”, “Deli Yürek Bumerang Cehennemi” ve“Pars: Kiraz Operasyonu”filmlerini çekerek beyazperdeye farklı bir soluk getirdi.

1991’de televizyon için dizi film çalışmalarına yoğunlaşan Osman Sınav, “Süper Baba”, “Deli Yürek”, “Hayat Bağları”, “Ekmek Teknesi”, “Kurtlar Vadisi” ve“Sakarya Fırat”gibi çok sevilen 21 dizi filminin yapımcısı ve yönetmeni oldu. Dizileri sadece Türkiye’de değil dünyanın geniş bir coğrafyasında, çok sayıda ülkede ilgiyle karşılandı.

30 yılı aşkın bir süredir televizyon ve film dünyamıza unutulmaz yapımlar kazandıran Osman Sınav’a 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Kristal Kayısı / Onur Ödülü” takdim edilecek.



Beyaz perdenin renkli dünyası Derya Ergün

Meslek hayatına 1977 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda başlayan Derya Ergün, Ankara Devlet Tiyatrosu öncesinde ilk eğitimini konservatuvarın makyaj bölümünde aldı. Türkiye’den sonra yurtdışı eğitim süreci geçiren makyaj ustası, bu süreçte Avusturya Viyana Balesi, İngiltere, Almanya başta olmak üzere birçok ülkedeki kozmetik ve special effect makyaj eğitimleri alarak bir çok programı bitirdi.

Başarının sırrının yılmadan çalışmak ve eğitimden geçtiğine inanan Ergün, makyaj konusundaki yeteneğini sadece güzelleştirici makyaj olarak değil aynı zamanda special effect, tipleme, bady painting ve peruka konusunda da gösterdi.

Kariyerine 1991 yılında usta yönetmen Tunç Başaran’ın “Uzun İnce Bir Yol” ile başlayan ve çok sayıda film ve dizinin makyajında imzası bulunan Ergün’e, 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Kristal Kayısı / Sinema Emek Ödülü” takdim edilecek.



Üç kuşağın öncüsü Hüseyin Yeşil

1933 yılında Malatya’da doğan Hüseyin Yeşil, 1962’de Malatya’da sinemacılığa başladı. Yazlık ve kışlık sinema olarak ilk sinemacılığa adın atan Yeşil, yıllar sonra İstanbul, Şehir, Yeni, Melek, Ar, Büyük, Renkli, sinemalarının uzun yıllar işletmeciliğini yaptı.

1997 yılında bütün dünya modern sinemaya geçince ABD şirketleri tavsiyesi üzerine şu anda Malatya’ya hizmet veren 10 salonlu ‘Yeşil Sinemaları’nın temelini attı. 1 Ocak 1999 yılında hizmete açtığı sinemayı 2016 yılında dünya sinemalarıyla entegre olarak dijital sinemaya dönüştüren Hüseyin Yeşil, 1500 adet koltuk kapasiteli sinemasının üç Malatyalıların hizmetinde sunuyor. 56 yıldır sinema salon işletmeciliği yapan Hüseyin Yeşil’e 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde “Kristal Kayısı / Türk Sinemasına Katkı Ödülü” takdim edilecek.



Türk sinemasının mutfağı Fono Film

1967 yılından itibaren günümüze uzanan film ithalatı ve laboratuvar hizmetleriyle Türk sinemasına hizmet veren ve Yeşilçam'ın en bilinen markalarından olan Fono Film, sinemacıların önemli duraklarından oldu. Uzun yıllar film yapım aşamalarında verdiği hizmetler kadar sinemacılara verdiği desteklerle de bilinen Fono Film, sektörde önemli bir yen edindi. Çok sayıda önemli yapımın mutfağı olan Fono FİLM, sinema ve TV alanındaki çalışmalarına aktif biçimde devam ediyor.

Türk sinema sektörünün önde gelen firmalarından FONO FİLM’e, kurum bazında, bu yılki “Kristal Kayısı / Türk Sinemasına Katkı Ödülü” takdim edilecek. Kurum adına ödülü, Fono Film Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucu ortaklarından Cemal Okan alacak.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali Onur, Emek ve Türk Sinemasına Katkı Ödülleri, festivalin açılış gecesinin düzenleneceği 9 Kasım’da sahiplerine takdim edilecek.