71 MİLYON ADET SİNEMA BİLETİ ALINDI

Türkiye’nin sinema alışkanlıklarını ve sinemanın medya karnesini incelendi. Elde edilen verilere göre, erkeklerin kadınlara oranla 1 buçuk kat daha fazla sinemaya gittiği belirlenirken, sinemaya en sık gidenlerin ise 16 yaş üstü öğrenciler ve genç çalışanlar olarak kayıtlara geçtiği açıklandı.

ERKEKLERİN YÜZDE 83’Ü GECE SEANSLARINI TERCİH EDİYOR

30’lu yaşların sonuna doğru sinemaya gitme sıklığı azalırken, 50’li yaşlarla birlikte bu alışkanlığın tekrar artışa geçtiği de belirlendi. Gece seanslarını yüzde 83 oranında erkekler tercih ediyor. Öğrencilerin tercihleri ise 14.00-17.00 seansları olurken; 28-30 yaş aralığında çalışanlar da mesai saatlerine paralel olarak daha çok 18.00’den sonrasını tercih ediyor.

DİYARBAKIR BİRİNCİ SIRADA

2017 yılında sinemaya gitme sıklığı açısından Diyarbakır şehri ilk sırada yer aldı. Diyarbakır’ı sırasıyla Erzurum, İzmir, Ankara ve İstanbul takip etti. Türkiye’de en az sinemaya giden il ise Kütahya olarak belirlendi. Diyarbakırlıların sinemaya gitme sıklığı, en az sinemaya giden Kütahyalıların 6,5, İstanbulluların ise 1,5 katı oldu.

Medya araştırmalarına göre, geçtiğimiz yıl sinema ile ilgili medyaya 77 bin 693 haberin yansıdığı belirlendi.2016 yılında ise 62 bin 266 olan haber çıkışının geçtiğimiz yıl bu denli artması, halkın yanı sıra medyanın da kültür sanat başlıklarında sinemayı daha çok gündemine taşıdığının bir göstergesi oldu.(Bülten) busabahmalatya.com