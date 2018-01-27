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48 Saat Bilim, Kültür ve Sanat Kampı başladı 

 İnönü Üniversitesi Sosyal Ve Entelektüel Faaliyet Topluğunun düzenlediği “48 Saat Bilim, Kültür ve Sanat Kampı" başladı. 

48 Saat Bilim, Kültür ve Sanat Kampı başladı 

 İnönü Üniversitesi Sosyal Ve Entelektüel Faaliyet Topluğunun düzenlediği “48 Saat Bilim, Kültür ve Sanat Kampı" başladı. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
27 Ocak 2018 Cumartesi 16:54
48 Saat Bilim, Kültür ve Sanat Kampı başladı 

Kampın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof . Dr. Nusret Akpolat, “Bu etkinliği düzenleyen İnönü Üniversitesi Sosyal Ve Entelektüel Faaliyet Topluğuna teşekkür etmek istiyorum. Programın verimli geçeceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Çınar ise, “Böyle güzel bir etkinliği paylaşmak gerçekten çok güzel bir duygu. Biz Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür ulusla arası ve öğrenci topluklarını sürekli destekliyoruz ve destekleyeceğiz” şeklinde konuştu.


Programın açılışına İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akpolat, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar, Malatya Valiliği Basın Müdürü İbrahim Kılıç ve öğrenciler katıldı.

İHA

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