4 dilde basılan tarihteki tek para Rize’de görücüye çıktı

Meşveret Derneği tarafından organize edilen “Paralarla Tarihe Yolculuk” sergisi Rize Merkez Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda halkın beğenisine sunuldu. Sergide Osmanlı Dönemi’nde 1914 yılında basılmış kağıt 1 Lira sergiyi ziyaret edenler tarafından en çok ilgi gören para oldu. Hicri 1332 yılında basılmış olan bu paranın özelliği; o dönemde 4 dilde basılmış olan dünyada tek para olması.

Meşveret Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karali, ’Paralarla Tarihe yolculuk’ sergisinin amacı konusunda bir açıklama yaparak “Bilindiği üzere para sadece mübadele aracı değil aynı zamanda cemiyetlerin tarihi geçmişlerinin vesikaları niteliğindedir. Osman Gazi, Osmanlı Devleti’ni kurarken beylik iken devlete geçildiğini ifade etmek için adına para bastırmış ve hutbe okutmuştur. Bu bağlamda değerlendirdiğimizde madeni ve kağıt paralar medeniyetlerin tarihi vesikaları ve güç simgeleridir’’ dedi.

Konuşmasına Meşveret Derneği’nin kuruluş gayesinden de bahseden Başkan Karali "Derneğimiz toplumun; sosyal, kültürel, eğitim, alanlarında çalışmalar yürütmek, cemiyetin uyanmasına katkı sağlayarak, hayalleri ve bu hayaller çerçevesinde hedefleri olan, hayatı denge üzerinde kurgulamış, pratik düşünebilen, istişareyi şiar edinmiş bireyler yetişmesinde katkıda bulunmayı sağlamak amacı ile kurulmuştur. Bu minvalde dernek yöneticilerimizle birlikte Rize’de çalışmalarımızı yürütmeyi hedefliyoruz’’ diye konuştu.

4 dilde basılan tek para

Sergide Osmanlı Dönemi’nde 1914 yılında basılmış kağıt 1 Lira sergiyi ziyaret edenler tarafından en çok ilgi gören para oldu. Hicri 1332 yılında basılmış olan bu paranın özelliği o dönemde 4 dilde basılmış olan dünyada tek para olması. Aynı zamanda 1800’lü yıllarda basılmış olan gümüş ve bakır paralar ziyaretçilerin ilgisini gördü.

Meşveret Derneği tarafından gerçekleştirilmiş olan ’Paralarla Tarihe Yolculuk’ isimli serginin organize edilmesine maddi destek sağlayan Rizeli işadamı Fatih Mehmet Köse’ye Dernek Başkanı Abdullah Karali tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.