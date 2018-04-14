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3. Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali limanda başladı

UTEF Komitesi’nin öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, KTÜ ve STK’ların katkılarıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Trabzon Limanı’nda düzenlenen açılış...

3. Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali limanda başladı

UTEF Komitesi’nin öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, KTÜ ve STK’ların katkılarıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Trabzon Limanı’nda düzenlenen açılış...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:42
3. Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali limanda başladı

UTEF Komitesi’nin öncülüğünde Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, KTÜ ve STK’ların katkılarıyla bu yıl 3.’sü düzenlenen Uluslararası Trabzon Edebiyat Festivali Trabzon Limanı’nda düzenlenen açılış töreni ile başladı.

Bu yılki festivalin teması ‘su ve mekân’ olduğu için açılış için Trabzon Limanı tercih edilirken, “18 Edebiyat Türü, 18 Ülke Edebiyatıyla, 18 İlçemizde” sloganıyla gerçekleştirilen festival 30 Nisan akşamına kadar devam edecek ve festival boyunca Trabzon’un tüm ilçelerinde konferans, panel, söyleşi, kitap günü, resim sergisi, imza günü, kültür gezisi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Festivalin açılış programında katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, UTEF Komitesi Başkanı Esma Ala Türkmen’e çalışmalarından ötürü teşekkür etti. “18 ülke, 18 edebiyat türü ve 18 ilçe” temasına özellikle teşekkür eden Gümrükçüoğlu, “Trabzon’umuzun 18 ilçesi var. Bu festival boyunca 18 ilçemizin tamamında teması farklı olan edebiyata sevgiyi geliştirecek olan programlar uygulanmış olacak. Bu festivalin en çok sevdiğim yönü bu” dedi.

Açılışın ardından limandaki sergi salonunda sergilenen eserler gezildi, sanatçılardan eserleri ile ilgili bilgiler alındı.
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