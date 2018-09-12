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3 projeye 30’ar bin TL ödül verilecek

Malatya Uluslararası Film Festivali, ulusal yapımların desteklendiği platformun ardından uluslararası projelerin yarışacağı Malatya Uluslararası Film Platformu’nu hayata geçiriyor. Bu yıl Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleşecek platformda 3 projeye 30’ar bin TL “Senaryo Geliştirme Ödülü” verilecek.

3 projeye 30’ar bin TL ödül verilecek

Malatya Uluslararası Film Festivali, ulusal yapımların desteklendiği platformun ardından uluslararası projelerin yarışacağı Malatya Uluslararası Film Platformu’nu hayata geçiriyor. Bu yıl Azerbaycan işbirliğiyle gerçekleşecek platformda 3 projeye 30’ar bin TL “Senaryo Geliştirme Ödülü” verilecek.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:13
3 projeye 30’ar bin TL ödül verilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım tarihleri arasında 8.’si düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali önemli bir yeniliğe daha imza atıyor. Geçtiğimiz yıldan başlayarak ulusal sinemaya katkı amacıyla yapım öncesi destekler içeren Malatya Film Platformu’nu hayata geçiren festival, yakın coğrafyadan ülkelerin katılımıyla önümüzdeki yıllarda büyük bir fona dönüştürülmesi planlanan platformun ilk anlaşmasını Azerbaycan ile imzaladı. Platformun tanıtımı ve anlaşmanın imzalanması amacıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Salonu’nda bir basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, Azerbaycan Kinostüdyo Direktörü Müşfiq Hatemov, Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Azerbaycan Genç Sinemacılar Derneği Başkanı, ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu, Platform Direktörü Belkıs Bayrak ile çok sayıda basın mensubu katıldı.

MALATYA YAKIN COĞRAFYANIN SİNEMA MERKEZİ OLACAK

Basın toplantısında ilk sözü alan Malatya Uluslararası Film Festivali Direktörü Suat Köçer, Türkiye-Azerbaycan ortaklığında bu yıl ilki gerçekleştirilecek Malatya Uluslararası Film Platformu hakkında bilgi verdi. Geçtiğimiz yıl Malatya Film Platformu’nu kurarak ulusal film projelerine yapım desteği sağladıklarını hatırlatan Suat Köçer, bu yıl Azerbaycan işbirliğiyle hayata geçirecekleri Malatya Uluslararası Film Platformu’nu önümüzdeki yıllarda yakın coğrafyayı içine alan büyük bir destekleme fonuna dönüştürmeyi planladıklarını söyledi. Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel bağları olan Azerbaycan ile yola çıkmanın anlamlı bir başlangıç olduğunu belirten Köçer, merkezi Malatya’da olacak platformun önümüzdeki yıldan itibaren katılımcı ülkelerle genişleyeceğini ve bu coğrafyadan sinemacılar için önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

ÜÇ SENARYOYA 30’AR BİN TL DESTEK

Başvuruların 11 Eylül’de başlayacağını ve 15 Ekim’e kadar devam edeceğini söyleyen Köçer, üye ülke sinemacılarının katılabildiği uluslararası platform başvurularından, ön jüri tarafından seçilecek 10 projenin finalde yarışacağını belirtti. Finalistler arasından 3 projenin ana jüri tarafından Senaryo Geliştirme Destek Ödülü olarak 30’ar bin TL destekle ödüllendirileceğini söyleyen Köçer, desteklerden birinin TRT tarafından üslenileceğini hatırlatarak Malatya Uluslararası Film Festivali ve ulusal sinemaya yaptığı katkılardan dolayı TRT ile festivale başından bu yana büyük destek veren Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğüne teşekkür etti. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
ödülProjeFİLM
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