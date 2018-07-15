23 ilde aynı sergi

15 Temmuz akşamı Boğaz Köprüsü’nü tankların kapattığını ilk duyuran haber kuruluşu olan İhlas Haber Ajansı, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere tüm yurtta hain kalkışma girişimini ve sonrasında Türk milletinin tankları ve meydanları teslim almasını Türkiye ve dünyadaki abonelerine servis etti. O gece tüm Türkiye'de İhlas Haber Ajansı muhabir ve kameramanları, açılan ateşler altında sahada görevlerini yerine getirerek, darbe girişimini ve bu girişimin başarısızlıkla sonuçlandığını, vatandaşın kahramanlığını tüm dünyaya duyurdu.

İLKİ GAZİANTEP’TE AÇILDI

İHA ‘15 Temmuz Fotoğraf’ sergisinin ilki, Gaziantep Sanat Merkez'inde açıldı. Açılışa, Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur Aladağ, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Deniz Köken, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katılımcılara teşekkür ederek, 15 Temmuz sergisinin bu yıl ikincisini yaptıklarını, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde 23 ilde fotoğraf sergilerinin açıldığını ifade etti. 80 fotoğraf sergilediklerini belirten Akın, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Sergi açılan ve açılacak iller ve ilçeler şunlar:

“İstanbul'da Eyüpsultan Meydanı, Esenler ve Taksim Meydanı, Erzurum Palandöken, Kocaeli İzmit, Karabük, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Manisa merkez ve Kula ile Salihli ilçeleri, Mardin ve Nusaybin ilçesi, Bursa ve Yenişehir ilçesi, Çanakkale, Balıkesir’in Edremit ilçesi, Elazığ, Hatay İskenderun, Adana Yüreğir, Antalya Muratpaşa ve Antalya Kepez, Denizli Merkezefendi, Trabzon, Konya Meram ve Konya Beyşehir.” busabahmalatya.com