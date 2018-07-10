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2018 MTV ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

2018 yılı MTV araç vergileri 1300 motora kadar olanlar için yüzde 15 zamlanırken üstündeki araçlarda ise yüzde 25 zam gördü. Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

2018 MTV ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

2018 yılı MTV araç vergileri 1300 motora kadar olanlar için yüzde 15 zamlanırken üstündeki araçlarda ise yüzde 25 zam gördü. Buna göre, MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.

10 Temmuz 2018 Salı 11:24
2018 MTV ÖDEMELERİ AÇIKLANDI

MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.

MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için, fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira; 1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira; 2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.

MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.

2018 MTV ÖDEMELERİ NEREYE VE NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi 2018 sorgulama ve ödeme işlemi için şu adımları izlemelisiniz; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın online ödeme bölümüne giriş yaptıktan sonra plaka, TC. Kimlik No. ve aracınızın tescil tarihinin bilgilerini ilgili alanlara doldurarak ödemeniz gereken toplam tutarı görebilir daha sonrasında ise kredi kartı bilgilerinizle birlikte ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. MTV ödeme sayfasında ayrıca geçmiş yıllarda yapmış olduğunuz tüm ödemelerin dökümlerine de ulaşabilirsiniz.İnternet üzerinden yapacağınız ödemelerinizi saat 02:00 – 22:00 arasında yapmalısınız.

2018 MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2018 Motorlu taşıtlar vergisi hesaplama yönteminde araç yaşı, motor hacmi ve ve araç cinsi gibi faktörler belirleyici.

MTV ödemelerinde engelli vatandaşlarımız içinse birtakım muafiyetler söz konusu. Aracını engelli vatandaşlara sunulan ÖTV indirimi ile alan, bunu aracına işleten ve %90’ın üzerinde engelli olan araç sahipleri MTV ödemelerinden muaf tutulmaktadırlar. Engel oranı %90’ın altında olan araç sahipleri ise araçlarında kendilerine özel kullanma düzeneğinin belgesi, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden doktor raporu ve gerekli diğer belgeleri hazırlayarak bulundukları şehirdeki Nakil Vasıtaları Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilir ve böylelikle MTV ödemelerinden muaf olabilirler. (

İHA

Anahtar Kelimeler:
MTV2018 MTV ÖDEMELERİ
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