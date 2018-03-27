20. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali başladı

20. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerle buluştu. Kübalı Havana Compas Dans Tiyatrosu’nun “Küba, Perküsyon ve Dans” isimli gösterisiyle başlayan ve 30 Nisan’a dek sürecek festivalde 24’ü yerli, 6’sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin açılışında, Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan’a verildi.

Sabancı Vakfı ile Devlet Tiyatroları işbirliğiyle düzenlenen 20. Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’nin açılış töreni, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle başladı. Törene; Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt ile çok sayıda oyuncu ve tiyatrosever katıldı.

Ünlü oyuncu İpek Çeken’in sunduğu ve Dünya Tiyatrolar Günü bildirisini okuduğu törende, usta oyuncu Ayla Algan’a Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü verildi. Görsel sunumun ardından Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş’ın açılış konuşmasıyla başlayan törende sahneye çıkan Devlet Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Kurt, festivalin 20 yaşına gelmesinin mutluluk verici olduğunu söyleyerek, dünya çapında bir festival yapıldığını anlattı. Kurt, Sakıp Sabancı’yı anarak bununla gurur duyduklarını belirtti.

Sabancı Vakfı Başkanı Güler Sabancı ise, Adanalıların festivale sahip çıktığını ifade ederek, "Sakıp Bey’in çok istediği ve başlattığı bir festivaldi bu. Birlikte başardık bunu. Birlikte kalkınmak için böyle birlikteliklere ihtiyaç var. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri bu. Dünya değişiyor. Teknoloji hayatımızı etkiliyor ama insanlık değişmemeli. Tiyatro bu açıdan önemli. İnsan olmak önemli. Adanalılara teşekkür ediyorum. Festivali 20 yaşına siz getirdiniz. Emek verenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de festivale emek verenlere teşekkür etti. Sözlü, festivalin sanata ve hayata çok değer kattığını vurgulayıp sonsuza dek yaşamasını istedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Hüseyin Yayman ise Adana’nın güzelliklerini, "Hani o videoda diyor ya, ’Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok, muhteşem’" diyerek yorumladı. Yayman, bu aralar sık sık Adana’ya geldiğini söyleyerek, "15 gün önce Dünya UNESCO Dünya Geçici Miras Listesindeki Anavarza Antik Kenti’ni gördük. Anavarza’yı herkesin görmesini istiyoruz. Ve biz bakanlık olarak inşallah Anavarza’nın kalıcı UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu anlamda Adana’ya yakışan şey kültürdür sanattır” şeklinde konuştu.

Yayman, Adana’nın insanların tiyatro bileti almak için çadır kurup kuyrukta beklediği bir şehir olduğunu kaydederek, ödül alan Ayla Algan’ı da tebrik etti.

Vali Mahmut Demirtaş da, katılımcıları selamlayıp festivalin büyük ilgi gördüğünü, Adana’nın kültür ve sanat kenti olmasının sağlandığını kaydetti.

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan’ın

Bu sene Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü usta sanatçı Ayla Algan’a takdim edildi. Sahneye çıkarak ödülünü Mustafa Kurt, Hüseyin Yayman ve Güler Sabancı’nın elinden alan Ayla Algan, duygusal anlar yaşadı.

Ödülü alırken bir konuşma yapan Algan, Yunus Emre’yi dünyaya yayarken çok zorluk çektiğini anlatarak, "Türküm diye yuh çekiyorlardı. Sonra onları Yunus Emre’nin sözleriyle onları kandırdım. Onlar Ortaçağ karanlığında yaşarken Yunus Emre ‘sevelim’ diyordu. Bugünü gördüğüm için çok teşekkür ediyordum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Festivalde neler var?

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde Küba’dan katılan topluluğun ’Küba, Perküsyon ve Dans’ gösterisiyle başlayan festivalde, İspanya’dan ’Best of Yllana’ ve ’Yalnızlar’, Litvanya’dan ’Godos’, Almanya’dan ’Tiyatro Delusio’ ve Slovenya’dan ’Peter Kuster’ oyunları sahnelenecek. Eskişehir Şehir Tiyatrosu ’39 Basamak’, Tiyatro Adam ’Kafkas Tebeşir Dairesi’, Semaver Kumpanya ’Mağrur Fil Ölüleri’, Yolcu Tiyatro ’Joko’nun Doğum Günü’, Mam Art ’Kızgın Damdaki Kedi’, Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu ’Bir Hayvanat Bahçesi Hikayesi’, Tiyatro Keyfi ’Çocuk İstiyorum’ ve ’Gözlerin Ardında Müzikal’, İstanbul Şehir Tiyatroları ’Sızı’, Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ’Boyacı’, Seyhan Belediye Tiyatrosu ’Asiye Nasıl Kurtulur’, Ankara Devlet Tiyatrosu ’Radyo-yu Hümayun’ adlı oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu da ’Ali Baba ve Kırk Haramiler’ isimli çocuk oyununu tiyatroseverlere sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde açılış gösterisini sunan Küba’dan Havana Compas Dans Tiyatrosu, aynı performansı açık havada da sergileyecek. Bursa Devlet Tiyatrosu ’Bana Mastikayı Çalsana’ ve Antalya Devlet Tiyatrosu da ’Deli Dumrul’ adlı oyunlarıyla Merkez Park’ta sahneye çıkacak. Genç tiyatrocuların da çeşitli oyunlarıyla yer alacağı festivalde, fotoğraf, makyaj, masal tiyatrosu ve cam işçiliği konularında atölye çalışmaları düzenlenecek.