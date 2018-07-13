2 yıl sonra aynı yerde

15 Temmuz 2016’de terör örgütü FETÖ tarafından yapılan hain darbe girişimi üzerinden tam 2 yıl geçti. Yaşanan olayda Atatürk Havalimanı önünde darbeci askerlerin getirdiği tankın önüne kendini siper ederek durduran Malatyalı Metin Doğan, 2 yıl sonra yine aynı yerde konuştu. 15 Temmuz’un simge isimlerinden biri hale gelen tankın önünde yatarken çekilen fotoğrafıyla akıllarda kalan Doğan, o gece darbecilere karşı verdiği mücadeleyi anlattı.

BORCUMU KİM ÖDEYECEK DİYE DÜŞÜNDÜM

Darbe girişimini öğrendikten sonra Atatürk Havalimanı önüne geldiğini anlatan Metin Doğan, vatandaşların vereceği desteğin bu kadar büyük olacağını tahmin etmediğini söyledi. Doğan,“Tam o paletin altındayken aklıma, birisinden bin TL borç aldığım geldi. Onu tanıyan kimse yoktu.Hadi ölüyorum ona o borcumu kim ödeyecek falan diye düşündüm” dedi.

15 Temmuz 2016 senesinin üzerinden geçen 2 senede hayatında yaşandıklarını aktaran Doğan, “459 tane program yaptım, 37 tane üniversite gezdim" diye konuştu. ( busabahmalatya.com)