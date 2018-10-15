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2. Uluslararası Dilbilim Araştırmaları konferansı düzenlendi

Birincisinin Çanakkale’de düzenlendiği Uluslararası Dilbilim Konferansı’nın ikincisi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

2. Uluslararası Dilbilim Araştırmaları konferansı düzenlendi

Birincisinin Çanakkale’de düzenlendiği Uluslararası Dilbilim Konferansı’nın ikincisi İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 15:12
2. Uluslararası Dilbilim Araştırmaları konferansı düzenlendi

Konferansa İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Bayri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçay Köksal, İnönü Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Genç, Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Demirezen, Amerikan Elçiliği Eğitim Ateşesi David Fay akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmasında Prof. Dr. Nevzat Bayri kongre boyunca iyi çalışmalar ortaya çıkacağını düşündüğünü dile getirdi. Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği’ne üyelik sürecinin devam ettiğini kaydeden Prof. Dr. Dinçay Köksal, “Dünya Eğitim Araştırmaları Birliğinin çatısı altında Asya Pasifik Eğitim Araştırmaları Birliği var. Japonya’dan Çin’e kadar Hong Kong, Hindistan, Pakistan, Malezya, Singapur gibi ülkeleri içeren bir birlik. Bunun yanı sıra Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği var. Amerikan Eğitim Araştırma Birliği ise en köklü olan araştırma birliklerinden bir tanesi. Yüz yıldır eğitim alanında yapılan tüm araştırmalara yön veren, eğitim politikalarını belirleyen büyük bir birlik. Afrika Eğitim Araştırmaları Birliği de bu çatı altında. Başvurumuzu yaptık herhalde 2019 yılı içerisinde Afrika Eğitim Araştırmalar Birliğinin de üyesi olacağız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Dinçay Köksal katılımcılara plaket takdim etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Dilbilim Konferansıİnönü Üniversitesi
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