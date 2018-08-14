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194 kursiyere sertifika

Malatya'da eğitim programları devam ediyor. MÜSİAD Malatya Şubesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen KOSGEB Eğitim Programından mezun olan 194 kursiyere sertifikaları verildi.

194 kursiyere sertifika

Malatya'da eğitim programları devam ediyor. MÜSİAD Malatya Şubesi ve İş-Kur İl Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen KOSGEB Eğitim Programından mezun olan 194 kursiyere sertifikaları verildi.

14 Ağustos 2018 Salı 15:26
194 kursiyere sertifika

Sertifika törenine MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, İş-Kur Müdürü Vahap Toman ve KOSGEB Müdürü Murat Seki katıldı. MÜSİAD Konferans Salonu’nda düzenlenen törende belge sahiplerine belgeleri takdim edildi. Toplam 250 kursiyerin katıldığı kursta194 kursiyer mezun oldu. Seminer gereğince KOSGEP Müdürü ve İş-Kur Müdürü kendi alanlarında vermiş oldukları destekleri katılımcılara sundu.

MÜSİAD Malatya Başkanı Hüseyin Kalan, İş-Kur Müdürü Vahap Toman ve KOSGEB Müdürü Murat Seki katılımcılara ve mezun olan kişilere ileride neler yapacaklarına dair bilgi verdi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KursiyerSertifika
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