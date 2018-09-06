Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 9-15 Kasım 2018 tarihleri arasında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 2. Malatya Film Platformu’na başvurular 31 Ağustos Cuma günü sona erdi.

8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında düzenlenen ve yoğun bir ilginin gerçekleştiği Malatya Film Platformu’nun uzun ve kısa metraj destek bölümlerine toplam 188 proje başvurdu. Yeni yeteneklerin ilk film projeleriyle katıldığı başvurular arasında çok sayıda ödüllü senarist, yönetmen ve yapımcılara ait projeler de yer alıyor.

AMAÇ ULUSAL SİNEMAYA DESTEK

Festival kapsamında 11-15 Kasım 2018tarihleri arasında düzenlenecek ve yapım öncesi projelerin destekleneceği Malatya Film Platformu’na gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Hacı Uğur Polat, platformun festival apayrı bir değer ve heyecan kattığını söyledi. Festivallerin ulusal sinemanın gelişmesinde önemli bir rolü olduğuna dikkat Başkan Hacı Uğur Polat, amaçlarının deneyimli sinemacıları desteklemek ve yeni yetenekleri cesaretlendirmek olduğunun altını çizdi. Başkan Polat, bu yıl festival kapsamında, TRT tarafından kısa film alanında verilmeye başlanacak yeni desteklerin de ayrı bir önem taşıdığını belirterek Malatya Uluslararası Film Festivali’nin yapım destekleri noktasında iki yıl gibi kısa bir sürede öncü bir misyon üstlendiğini ifade etti.

BU YIL YENİ DESTEK VE SÜRPRİZLER VAR

Festival Direktörü Suat Köçer ise geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdikleri Malatya Film Platformu’nun kısa sürede sinema sektörünün ilgi odağı haline geldiğini ve bu yıl ilginin katlanarak arttığını söyledi. Platformun bir yandan yapım öncesi projeleri destelerken diğer yandan da bu projelerin gelişmesi ve yapım sonrası süreçlerine katkı amacıyla bir dizi eğitim ve etkinlikler içerdiğini belirten Köçer, Malatya Film Platformu’na geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda deneyimli sinemacının katılacağını dile getirdi. Köçer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu yılki yeniliklerle birlikte Malatya Film Platformu’nun kapsamı ve içeriği büyük ölçüde zenginleşti. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok sayıda söyleşi, workshop, master class, toplantı, gezi ve diğer etkinliklerle platform katılımcılarını hayli yoğun bir program bekliyor olacak. Bu yıl TRT’nin 3 kısa filme sağlayacağı yeni destekler, platforma eklenen yeni bölümler ve kapsamları genişletilen atölyeler ile Malatya İnönü Üniversitesi işbirliğiyle bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz ve 10 farklı üniversiteden sinema-TV öğrencilerini kapsayan eğitim projesinin Malatya Film Platformu’na büyük ivme kazandıracağına inanıyoruz.”

Platformun henüz ikinci yılında ulusal sinemamızın desteklendiği önemli bir buluşma ortamına dönüştüğünün altını çizen Köçer, bu yıl finale kalan 20 proje arasından, jüri tarafından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülleri vereceklerini ifade etti.

ERTEM EĞİLMEZ AİLE FİLMLERİ YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Malatya Film Platformu kapsamında verilecek yapım desteği kategorileri ise şöyle:

“1970’li yıllardan itibaren Arzu Film çatısı altında imza attığı yapımlarla aile olgusunu öne çıkaran ve bu filmlerle bir döneme damgasını vuran Ertem Eğilmez’in aile filmlerinden ilham alınarak, geçen yıldan itibaren, Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü verilmeye başlandı. Bu yıl da 8. Malatya Uluslararası Film Festivali kapanış töreninde açıklanacak olan Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü almaya hak kazanan proje, 100 bin TL para ödülünün sahibi olacak.

TRT ÖN ALIM DESTEK ÖDÜLÜ

8. Malatya Uluslararası Film Festivali Malatya Yapım Geliştirme kapsamında tema sınırlaması olmaksızın başvuran ve platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından jüri tarafından seçilen bir projeye de TRT ÖN ALIM DESTEK ÖDÜLÜ verilecek. busabahmalatya.com

TRT KISA FİLM YAPIM DESTEK ÖDÜLÜ

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleştirilecek TRT Kısa Film Yapım Desteği, 3 ayrı projeye 10’ar Bin TL doğrudan yapım desteği sağlarken, diğer yandan da proje aşamasındaki filmlerin yapımcı ve yönetmenlerinin kendi filmleri üzerinde uzmanlarla çalışma ve yapacakları sunum sonrası projelerine destek bulmalarını hedefliyor. busabahmalatya.com