16 HİKAYEDEN OLUŞUYOR

İnşaat Mühendisiyken edebiyata duyduğu ilgi sayesinde kitap yazamaya başlayan Mizah Yazarı Ümit Erenler, kitabın tanıtım toplantısında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuştu. Yazar Erenler, dili ve konusu bakımından kitabın Malatya ve Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.

'Hiç Çarşı Görmemiş Adamlar' isimli mizah kitabını sosyal denekler üzerinde test ederek yazdığını kaydeden Yazar Erenler, "Ben inşaat mühendisiyim, edebiyata olan uzaklığım herkes kadardı. Ancak zaman içerisinde hayalini kurduğum bu işi yapmak için, kıvılcıma ihtiyacım vardı. Bunu etrafımdaki insanların desteğiyle yapmaya başladım. Tek bir hikayeyle başladık. Daha sonra yazdığımız hikayeleri sosyal denekler üzerinde test etmeye başladık ve çok ciddi geri dönüşler aldık, çok olumlu dönüşler aldık. Birçok insan tarafından fazlasıyla beğenildiğini hissedince, hikayelerin yenilenmesi ve yeniden yazılması konusunda ciddi talepler geldi. Öncelikle 3 veya 4 hikaye, daha sonra ciddi olarak beğeni almaya başlayınca hikaye sayısını artırmaya başladık. Tamamı yaşanmış hayat öykülerinden yola çıkılarak hazırlandı. Toplam 16 hikayeden oluşturduk. Dahası da vardı ilk etapta, ancak bu kadarıyla yetinmek zorunda kaldık. İnşallah kitabın tutması halinde yeni hikayelerle, yeni kitaplarla karşınızda olur diye ümit ediyorum” dedi.

"Bol miktarda güleceksiniz”

Yazdığı mizah kitabının kendi türünde ilk olduğunu da söyleyen Malatyalı Yazar Erenler, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu mizah kitap türü kendi türünde aslında bir ilktir. Bu tarzdaki kitaplar yazıldığını ben müşahede ettim, birkaç örneğini de okudum. Halk içerisinde gelen, bu kadar halk diliyle yazılmış, kendi tarz ve üslubu olan bir kitap değil Malatya'da Türkiye de ilk diyebilirim. Çünkü okuyunca hak vereceksiniz, tamamen kendisine has bir türü var. Klasik hikaye kitaplarının ya da komedi kitaplarının çok dışında bir formata sahip. Bu format zaten kitabın özellikle tutulmasının ana sebebi olacaktır diye düşünüyorum. Okuyan herkes kendisinden bir parça bulacak, her hayat hikayesine karşı bir done alacaksınız. İnşallah okuduğunuza değecek. Bol miktarda güleceksiniz. Kitabın içerisindeki hikayecilerden bence benim en kıymetli gördüğüm hikayelerinin başında geldiği için, çarşı görmemiş adamları koyduk. Biraz isim olarak da değişik dikkat çeken bir isim ama kitabı okuduktan sonra neden kitaba bu ismi verildiğini sizler de çok net anlayacaksınız"

"Komedi kitapları yazmak kolay bir iş değil”

Kitap satışının şu an için iyi gittiğini de ifade eden Yazar Erenler, "Satışlarımız beklentilerimizin çok üstünde gidiyor. Kendi ölçeğimizle giriştiğimiz bu işin daha ilerde gittiğini görünce inanın mutluluk duyuyorum. Hep birlikte daha da ileriye gideceğiz İnşallah. Malatya'da böyle bir kitabın çıkması bunu ben bir değer olarak görüyorum. Bu değerin hep birlikte sahiplenmesi gerçekten çok önemlidir. Kitabımızı tüm internet sitelerinde ve kitapçılarda bulabilirler. Birinci baskıyı tükendikten sonra yurt çapında tüm kitap satış noktalarında olacak. Çok kısa süre içerisinde Malatya İnönü Üniversitesinde öğrencilerle bir söyleşi ve imza günü düzenleyeceğiz. Kitap kulüpleriyle imza günü ve söyleşi programı yapacağız. Kendi yaşanmışlıklarını barındıran, kendi hikayelerini içerisinde bulunduran bir kitap olduğu için başka dillere çevirmesi aşaması şahsım adına erken. Bu formatın gereken ilgiyi gördüğünü his ettiğim anda konuyla ilgili çalışmalarımız olacaktır. Komedi kitapları yazmak kolay bir iş değil. Bizim kitaplarımızı okuyan kişiler kahkaha atacak diye düşünüyorum. Çünkü müthiş bir etki bırakıyor. Hiç tanımadığım insanların kitabı okurken kahkaha attıklarına şahit olduğum için çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com