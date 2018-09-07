150 bilimsel araştırmaya katkı sağlandı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Suat Tekin, Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezinin Tıp Fakültesine bağlı olarak faaliyet gösterdiğini belirtti. Araştırma Merkezinin canlı hayvanlar üzerinde gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara laboratuvar olanakları sunacak yeterli alt yapıya ve donanıma sahip olduğunu belirten Tekin, 2027 yılına kadar Wistar Albino ve Spraq Dawley cinsi sıçan ile Balb-c türü fare ve Yeni Zellanda tavşanları için üretim ve satış ruhsatlarının olduğunu belirtti.

4 KISIMDAN OLUŞUYOR

Kurumun fiziki yapısından bahseden Tekin, Araştırma Merkezinin Hayvan Üretim kısmı, araştırmaların yapıldığı bölüm (Ameliyathane, pre-op ve post-operatif bakım odaları), sertifikasyon eğitimlerinin gerçekleştirildiği salon ve idari bölüm olmak üzere 4 kısımdan oluştuğunu söyledi. Tekin, toplam 1320 m2 kapalı alana sahip olan merkezin, deney hayvanlarının ihtiyaç duyduğu özel ısı ve nem ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi. Kurumun idari yapısından bahseden Tekin “Birimin Müdürlük görevini üstlenmiş bulunmaktayım. Müdür Yardımcısı olarak Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalında görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Onur Öztürk, çalışmalarımızda bize yardımcı oluyor. Merkezimizde idari yapılanma dışında görev alan bir sorumlu yöneticimiz (Veteriner hekim), iki veteriner sağlık teknikerimiz ve iki tane de bakım ve temizlik görevini yürüten personelimiz ile birlikte merkezimizdeki araştırmalara ev sahipliği yapıyoruz” ifadelerinde bulundu.

ETİK KURUL İZNİ İLE…

Deney hayvanları ile ilgili araştırmaların nasıl yapıldığı hakkında bilgi veren Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle araştırmacıların deney hayvanları üzerinde bir deneysel çalışma yürütebilmesi için Deney Hayvanları Kullanım sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip olan araştırmacının, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Kurulundan etik izin onayı alarak Merkezimize ihtiyacı olan hayvanları temin edebilmemiz için müracaatta bulunması gerekir. Etik kuruldan geçerli etik onay alındıktan sonra araştırmacılar; deney hayvanları kullanım sertifikası, etik kurul izin belgesi ve merkezimize ait web sayfamızda güncel olarak bulunan başvuru formunu doldurarak ihtiyaçları olan deney hayvanlarının temini için müracaatını tamamlamaktadır. Sonrasında bu belgeler merkezimizde sorumlu yönetici olarak görev yapan veteriner hekimimiz tarafından değerlendiriyor. Araştırma için talep edilen ortam, hayvan sayısı, türü ve cinsinin etik kurul izni ile uygunluğu kontrol edilerek araştırma için uygun başlama tarihi belirleniyor. Veteriner hekim tarafından kontrolleri sağlanan deney hayvanları, sağlıklı olduğunu gösterir raporları ile birlikte araştırmacılara hızlıca tedarik ediliyor. Araştırma için talep edilen yaş, cinsiyet ve sayıda deney hayvanının hâlihazırda merkezimizde olmaması durumunda istenilen özellikteki deney hayvanlarının temini için üretime geçiliyor.”

Merkezin, sadece İnönü Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalara değil, çevre illerden başvuruda bulunan araştırmacılara da hizmet verdiğini kaydeden Tekin, dış merkezlere de deney hayvanı satışlarının olduğunu belirtti. Hayvanlar üzerinde ne tür işlemlerin yapıldığına değinen Tekin “Deney hayvanları üzerindeki çalışmalar araştırmacının projesine, araştırma konusuna bağlı olarak değişebilmektedir. Araştırma Merkezimizde sıklıkla obezite, ağrı, üreme, beslenme, kanser, alzheimer, nöroendokrinolojik çalışmalar, nörodejenaratif hasar kaynaklı hastalıklar ile diyabet gibi güncel araştırma konuları ağırlıklı olarak ön plana çıkmaktadır” diye konuştu.

HAYVANLARA ANESTEZİ YAPILIYOR

Araştırma Merkezinde çalışma yapan araştırmacıların, öğretim üyesi, lisansüstü öğrencisi ya da lisans eğitimini tamamlamak üzere olan genç araştırmacılar olduğunu ifade eden Tekin şunları söyledi:

“Araştırma merkezimizde deneysel çalışmalarını sürdüren araştırmacılar deney hayvanlarına, hayvan hakları ve etik kurallar çerçevesinde yer alan prosedürler gereği müdahale ederek araştırmalarını tamamlamaktadır. Deney hayvanlarına tüm cerrahi girişimler anestezi altında yapılarak oluşabilecek acı duygusu en aza indirgenmektedir. Cerrahi işlem sonrası araştırma sonlandırılmayarak deney hayvanlarının yaşatılması gerekiyorsa, cerrahi girişimin yapıldığı hayvanlara uygun süreyle ağrı kesici ve antibiyotik uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca post-operatif bakım odalarında tutulan bu hayvanların günlük olarak sağlık durumları kontrol edilmektedir.”

Son olarak bu bölgede araştırma laboratuvarı olanakları, hijyen kontrolü, kurs ve eğitim olanakları, canlı hayvan temini-yetiştiriciliği ve personel desteği bakımından tercih edilen deney hayvanları üretim ve araştırma merkezlerinden biri olduklarını kaydeden Tekin, yapılan ve yapılacak deneysel çalışmalara destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. (Haber Merkezi-İNÜHABER)

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